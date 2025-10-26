125 वर्षांपूर्वी कशी होती पंढरपूर नगरी? 10 ऐतिहासिक फोटो पाहून म्हणाल जय हरी विठ्ठल

Saisimran Ghashi
पंढरपूर हे महाराष्ट्रातील प्रमुख आध्यात्मिक शहर आहे
pandharpur 125 years old photos
esakal
पंढरपूरात पंढरीनाथ विठ्ठलाचे मंदीर आहे
pandharpur town old photos
esakal
तिथेच रखुमाईचेही मंदिर आहे.. विठ्ठलाला विठोबा देखील म्हणतात
pandharpur temple historical photos
esakal
प्रत्येक आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला महाराष्ट्रातील भक्त पंढरपूरला जातात
ashadhi wari pandharpur old photos
esakal
मोठ्या प्रमाणात वाऱ्या घेऊन भक्तगण देवाच्या दर्शनाला जातात
kartiki wari pandharpur historical photos
esakal
पंढरपूर 125 वर्षांपूर्वीही तितकेच शांत आणि भक्तिमय होते
pandharpur historical images
esakal
श्री विठोबा-माऊलीचा गजर करत तेव्हाही लाखो भक्त दर्शनाला जायचे
vitthal-rakhumai photos
esakal
पुरपरिस्थिति चंद्रभागेच्या तिरावरून होडीने प्रवास करत भाविक दर्शन घेत असत
chandrabhaga river 125 years old photos
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Agariya community gujarat salt making process
esakal