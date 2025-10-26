125 वर्षांपूर्वी कशी होती पंढरपूर नगरी? 10 ऐतिहासिक फोटो पाहून म्हणाल जय हरी विठ्ठल

Saisimran Ghashi

पंढरपूर आध्यात्मिक शहर

पंढरपूर हे महाराष्ट्रातील प्रमुख आध्यात्मिक शहर आहे

pandharpur 125 years old photos

|

esakal

विठ्ठलाचे मंदीर

पंढरपूरात पंढरीनाथ विठ्ठलाचे मंदीर आहे

pandharpur town old photos

|

esakal

विठोबा

तिथेच रखुमाईचेही मंदिर आहे.. विठ्ठलाला विठोबा देखील म्हणतात

pandharpur temple historical photos

|

esakal

आषाढी आणि कार्तिकी एकादशी

प्रत्येक आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला महाराष्ट्रातील भक्त पंढरपूरला जातात

ashadhi wari pandharpur old photos

|

esakal

पंढरीची वारी

मोठ्या प्रमाणात वाऱ्या घेऊन भक्तगण देवाच्या दर्शनाला जातात

kartiki wari pandharpur historical photos

|

esakal

125 वर्षांपूर्वीचे पंढरपूर

पंढरपूर 125 वर्षांपूर्वीही तितकेच शांत आणि भक्तिमय होते

pandharpur historical images

|

esakal

विठोबा-माऊली

श्री विठोबा-माऊलीचा गजर करत तेव्हाही लाखो भक्त दर्शनाला जायचे

vitthal-rakhumai photos

|

esakal

दर्शनाची ओढ

पुरपरिस्थिति चंद्रभागेच्या तिरावरून होडीने प्रवास करत भाविक दर्शन घेत असत

chandrabhaga river 125 years old photos

|

esakal

