साप्ताहिक राशिभविष्य! नोव्हेंबरचा दुसरा आठवडा कोणासाठी लकी? तूळ ते मीन, कोणाला धनलाभ?

Aarti Badade

साप्ताहिक राशिभविष्य

९ ते १५ नोव्हेंबर हा आठवडा काही राशींसाठी प्रगती आणि आर्थिक लाभाच्या संधी घेऊन येऊ शकतो, तर काहींना सावधगिरी बाळगावी लागेल.

Weekly Horoscope

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तूळ रास

तूळ राशीच्या व्यक्तींना नोकरीत नवीन संधी मिळतील आणि रखडलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

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वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींना मेहनतीचे फळ मिळेल आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.

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धनु रास

धनु राशीच्या व्यक्तींच्या कामाचे कौतुक होईल आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

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मकर रास

मकर राशीच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये आनंदाची बातमी मिळू शकते आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे.

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कुंभ रास

कुंभ राशीच्या व्यक्तींना नोकरीत नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील आणि व्यवसायात प्रगतीच्या संधी निर्माण होतील.

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मीन रास

मीन राशीच्या व्यक्तींना मेहनतीच्या जोरावर यश मिळेल, मात्र आर्थिक व्यवहार आणि नातेसंबंधांमध्ये सावध राहावे लागेल.

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Diwali during Shivaji Maharaj era

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