साप्ताहिक राशिभविष्य! नोव्हेंबरचा दुसरा आठवडा कोणासाठी लकी? तूळ ते मीन, कोणाला धनलाभ?

Aarti Badade
९ ते १५ नोव्हेंबर हा आठवडा काही राशींसाठी प्रगती आणि आर्थिक लाभाच्या संधी घेऊन येऊ शकतो, तर काहींना सावधगिरी बाळगावी लागेल.
Weekly Horoscope
Sakal
तूळ राशीच्या व्यक्तींना नोकरीत नवीन संधी मिळतील आणि रखडलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
Weekly Horoscope
sakal
वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींना मेहनतीचे फळ मिळेल आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
Weekly Horoscope
Sakal
धनु राशीच्या व्यक्तींच्या कामाचे कौतुक होईल आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
Weekly Horoscope
Sakal
मकर राशीच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये आनंदाची बातमी मिळू शकते आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे.
Weekly Horoscope
Sakal
कुंभ राशीच्या व्यक्तींना नोकरीत नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील आणि व्यवसायात प्रगतीच्या संधी निर्माण होतील.
Weekly Horoscope
Sakal
मीन राशीच्या व्यक्तींना मेहनतीच्या जोरावर यश मिळेल, मात्र आर्थिक व्यवहार आणि नातेसंबंधांमध्ये सावध राहावे लागेल.
Weekly Horoscope
Sakal
Diwali during Shivaji Maharaj era
Sakal