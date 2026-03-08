साप्ताहिक राशीभविष्य! मार्चचा दूसरा आठवडा 'या' राशींचे उघडणार नशीब!

Aarti Badade

मेष - अडथळे दूर होऊन प्रगती होईल

नोकरीत वरिष्ठांची साथ मिळेल आणि लव्ह लाईफमध्ये जोडीदारासोबत अतिशय रोमँटिक काळ घालवायला मिळेल.

March Weekly Horoscope

|

Sakal

वृषभ - आर्थिक नफा आणि मोठी जबाबदारी

उत्पन्नाचे नवीन मार्ग सापडतील आणि करिअरमध्ये एखादी मोठी जबाबदारी मिळाल्याने समाजात तुमचा मान वाढेल.

March Weekly Horoscope

|

Sakal

मिथुन आणि कर्क - खर्चावर नियंत्रण ठेवा

मिथुन आणि कर्क राशीच्या लोकांनी विनाकारण होणारा खर्च टाळावा आणि प्रवासात स्वतःच्या सामानाची काळजी घ्यावी.

March Weekly Horoscope

|

Sakal

सिंह आणि कन्या - घाईत निर्णय घेऊ नका

कोणताही मोठा निर्णय भावनेच्या भरात घेऊ नका आणि वाहन चालवताना किंवा महत्त्वाच्या कामात पूर्ण सावधानता बाळगा.

March Weekly Horoscope

|

Sakal

तूळ - आठवड्याचा टर्निंग पॉईंट

तुमच्या बुद्धीने जुने प्रश्न सुटतील आणि गुंतवणुकीतून मोठा फायदा मिळाल्याने मनात आनंदाचा वर्षाव होईल.

March Weekly Horoscope

|

Sakal

वृश्चिक आणि धनु - स्वतःवर विश्वास ठेवा

दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतःच्या मेहनतीवर विश्वास ठेवा आणि वादाच्या प्रसंगी संवादाने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करा.

March Weekly Horoscope

|

Sakal

मकर आणि कुंभ - नशीबवान काळ

सरकारी कामात यश मिळेल आणि जमीन किंवा वाहन खरेदीचे तुमचे जुने स्वप्न या आठवड्यात पूर्ण होऊ शकते.

March Weekly Horoscope

|

Sakal

मीन - मेहनतीला मिळणार यश

रखडलेले प्रोजेक्ट पूर्ण होतील आणि उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळाल्याने तुमची आर्थिक बचत वाढण्यास मोठी मदत होईल.

March Weekly Horoscope

|

sakal

मार्च महिन्यात राजयोगाची कमाल! पैसा, यश अन् प्रतिष्ठा मिळवणार ‘या’ तीन राशी

Kendra Trikon Rajyog horoscope

|

Sakal

येथे क्लिक करा