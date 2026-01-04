साप्ताहिक अंकशास्त्र भविष्य : 5 जानेवारी २०२६ ते 11 जानेवारी २०२६

मूलांक १ आणि २ - यश व धनलाभ!

मूलांक १ : कामावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करा; स्वतःच्या निर्णयांवर विश्वास ठेवल्यास आर्थिक प्रगती निश्चित होईल. मूलांक २: गुंतवणुकीतून धनलाभाचे प्रबळ योग असून ज्येष्ठांच्या आशीर्वादाने रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

मूलांक ३ आणि ४ - करिअरमध्ये प्रगती!

मूलांक ३: क्रिएटीव्ह कामात मोठे यश मिळेल आणि व्यवहारी दृष्टिकोन ठेवल्यास आर्थिक फायदा होईल.मूलांक ४: कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरण असेल; व्यावसायिक प्रवास भविष्यात फायदेशीर ठरेल.

मूलांक ५ आणि ६ - प्रोजेक्ट्स आणि संयम!

मूलांक ५ : सर्व प्रोजेक्ट्स वेळेत पूर्ण होतील, मात्र मुलांच्या शिक्षणावर किंवा गरजांवर खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. मूलांक ६ : कामात चढ-उतार जाणवतील; प्रगती साधण्यासाठी रागावर नियंत्रण आणि संयम ठेवणे गरजेचे आहे.

मूलांक ७ आणि ८ - आत्मचिंतन व वृद्धी!

मूलांक ७ : करिअरमध्ये प्रगती होईल, परंतु आर्थिक गुंतवणुकीसाठी बॅकअप प्लॅन तयार ठेवणे हिताचे ठरेल. मूलांक ८: हा आठवडा धनवृद्धीचा असून हाती घेतलेल्या कामात यश मिळेल; केवळ अहंकार टाळा.

मूलांक ९ - आर्थिक सुधारणा!

मूलांक ९: आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होईल; संवादाच्या माध्यमातून लव्ह लाईफमधील वाद सोडवणे शक्य होईल.

प्रेमसंबंध आणि नातेवाईक

"या आठवड्यात बहुतेक सर्व मूलांकांच्या प्रेमसंबंधात सुधारणा होईल आणि जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट होईल."

प्रगतीसाठी विशेष टिप्स

"आर्थिक गुंतवणूक करताना घाई करू नका आणि कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी बोलताना नम्रता ठेवा."

आठवड्याचा शुभ मंत्र

"योग्य निर्णय आणि मानसिक संतुलन राखल्यास नवीन वर्षाचा हा पहिला आठवडा तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी घेऊन येईल!"

