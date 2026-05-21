Weight Loss साठी उपाशी राहता? ‘या’ 4 चुका तुमचं वजन कमी नाही तर वाढवू शकतात!

Aarti Badade

वजन वाढण्याची कारणे

वजन कमी करण्यासाठी अनेक जण जेवण सोडतात किंवा तासनतास अति व्यायाम करतात; पण हे शरीरासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.

Weight loss mistakes to avoid

|

Sakal

अचानक खाणे बंद करणे

जेवण टाळल्याने वजन लवकर कमी होईल, पण क्रॅश डायटिंगमुळे शरीरात ऊर्जेची कमतरता निर्माण होते. शरीर उपासमारीच्या अवस्थेत गेल्याने चयापचय क्रिया मंदावते.

तासनतास अतिप्रमाणात व्यायाम करणे

वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम आवश्यक असला तरी अति व्यायाम केल्याने स्नायूंना इजा आणि थकवा येऊ शकतो.

आहारातून प्रोटीन पूर्णपणे वगळणे

लोक आहाराकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे शरीरात प्रोटीनची कमतरता होते. स्नायूंचे प्रमाण टिकवण्यासाठी आहारात कडधान्ये, चीज, अंडी, दही आणि हिरव्या भाज्यांचा समावेश करणे गरजेचे आहे.

अपुरी झोप आणि मानसिक तणाव

वजन कमी करण्यासाठी चांगली झोप आणि तणावावर नियंत्रण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुरेशी झोप न मिळाल्यास भूक नियंत्रित करणाऱ्या हार्मोन्सवर वाईट परिणाम होतो.

अचानक डाएट कमी करण्याचे दुष्परिणाम

अचानक आपले अन्नसेवन खूप कमी करतात, त्यांच्यामध्ये वजन वेगाने वाढणे, अशक्तपणा, चक्कर येणे आणि मोठ्या प्रमाणात केस गळणे यांसारख्या गंभीर समस्या वाढू लागतात.

तज्ज्ञांचा योग्य वजन व्यवस्थापन सल्ला

योग्य पद्धतीने वजन कमी करणे म्हणजे केवळ कमी खाणे नव्हे; तर संतुलित आहार, नियमित व मर्यादित व्यायाम, ७ ते ८ तासांची पुरेशी झोप आणि निरोगी सवयींचा सातत्यपूर्ण अवलंब करणे होय.

