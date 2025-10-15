Sandip Kapde
शिवाजी महाराजांच्या काळात फटाके होते का, ह्याचा अभ्यास भांडारकर रिसर्च इन्स्टिटयूट आणि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात केला गेला.
डॉ. सुचेता परांजपे यांनी 'सकाळ'शी या विषयावर माहिती दिली.
अकराव्या शतकात 'दिवाळी वीतल्या' असा पहिला उल्लेख मराठीत येतो.
त्या काळात लिहिलेल्या लीळा चरीत भाऊबीजेचे वर्णन आढळते.
चतुर्वर्ग चिंतामणी आणि नीलमतपुराणात दिवे कसे लावावेत, याचे वर्णन आहे.
पाडव्याच्या जी बलीची कथा वामनावतारासाठी बलिप्रतिपदा या संदर्भासह पुराणात आलेली आहे.
अकराव्या शतकानंतर दिवाळीचा स्पष्ट उल्लेख दिसतो, पण त्याच्या आधी दीपोत्सवाचा उल्लेख आहे.
रामदास स्वामी आणि संत एकनाथ महाराजांच्या श्लोकांमध्ये फटाक्यांचा उल्लेख आहे.
"भरुनी रजतम औषध, करुनि अग्नियंत्र संनद्ध" असा फटाक्यांचा उल्लेख आढळतो.
दरम्यानच्या काळात गनपावडरचा शोध लागल्यामुळे फटाके उडवण्याची क्षमता होती.
शिवाजी महाराजांच्या काळात फटाके होते, परंतु त्यांचा उल्लेख इतिहासात नाही.
याचा अर्थ फटाके नव्हते असे नाही, त्यांचे अस्तित्व होते, असे डॉ. परांजपे स्पष्ट करतात.
