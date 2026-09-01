व्हेल उलटी का करतो? एक किलोची किंमत दीड कोटी, कशासाठी वापरतात?

सूरज यादव

कोट्यवधींची उलटी

व्हेलची उलटी कोट्यवधींना विकली जाते; परफ्युम उद्योगात तिची किंमत हिऱ्यांपेक्षाही अधिक मानली जाते.

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अंबरग्रीस

स्पर्म व्हेलच्या पचनसंस्थेत तयार होणाऱ्या मेणासारख्या पदार्थाला अंबरग्रीस म्हणतात; बाजारात त्याला तरंगते सोने म्हणतात.

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परफ्युममध्ये वापर

अंबरग्रीसचा वापर उच्चप्रतीच्या परफ्युममध्ये सुगंध दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी नैसर्गिक घटक म्हणून केला जातो.

whale ambergris

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तयार कसं होतं?

स्पर्म व्हेल कटलफिश, ऑक्टोपस यांसारखे प्राणी खाते; त्यांच्या टोकदार अवशेषांपासून संरक्षणासाठी ही प्रक्रिया घडते.

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उलटी का होते?

व्हेलच्या पोटात तयार होणारा विशेष द्रव टोकदार अवशेषांमुळे होणारी इजा टाळतो; कालांतराने तो बाहेर टाकला जातो.

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समुद्रात बदलतो

ताज्या अंबरग्रीसला दुर्गंधी असते; सूर्य, हवा आणि खाऱ्या पाण्यामुळे ऑक्सिडाइज होऊन त्याचा रंग बदलतो.

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किंमत किती?

अंबरग्रीस अत्यंत दुर्मीळ असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची किंमत तब्बल दीड कोटी रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचते.

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भारतात कायदा

स्पर्म व्हेल संरक्षित प्रजाती असल्याने शिकार, अंबरग्रीसची विक्री किंवा तस्करी बेकायदेशीर आहे; सापडल्यास वनविभागाला कळवा.

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