जनगणनेदरम्यान चुकीचे उत्तर दिल्यास काय कारवाई होते? जाणून घ्या कायदा...

Vrushal Karmarkar

डिजिटल जनगणना

भारताची डिजिटल जनगणना १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. नागरिकांमध्ये उत्सुकता आणि संभ्रम वाढत आहे. चुकीची माहिती दिल्यास काय होईल, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.

Census Act 1948

पोलीस कोठडी

चुकीची उत्तरे दिल्यास पोलीस कोठडी होऊ शकते का? १९४८ च्या जनगणना कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जनगणनेदरम्यान प्रत्येक नागरिकाने अचूक माहिती देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.

कलम ८

हे ऐच्छिक नाही. कायद्याच्या कलम ८ नुसार, व्यक्तींनी जनगणना अधिकाऱ्याने विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सत्यतेने दिली पाहिजेत. या कठोर नियमामागील विचार सोपा आहे.

राष्ट्रीय नियोजन

सरकारी धोरणे, कल्याणकारी योजना आणि राष्ट्रीय नियोजन हे अचूक जनगणना माहितीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. तुम्ही चुकीचे उत्तर दिले म्हणून पोलीस लगेच येऊन तुम्हाला अटक करणार नाहीत.

फौजदारी गुन्हे

जनगणनेशी संबंधित उल्लंघने ही तातकालिक फौजदारी गुन्हे मानली जात नाहीत. जर एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून खोटी माहिती दिली असल्याचे किंवा सहकार्य करण्यास नकार दिल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाऊ शकते.

शिक्षेस पात्र

जर एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून खोटी माहिती देते किंवा महत्त्वपूर्ण माहिती लपवते, तर कायद्याच्या कलम ११ नुसार तो शिक्षेस पात्र गुन्हा आहे. कायद्यात ₹१,००० पर्यंत दंड, तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे.

कायदा

काही लोकांना वाटू शकते की ते प्रश्नांची उत्तरे देणे टाळू शकतात. परंतु कायदा याला मनाई करतो. माहिती देण्यास नकार देणे किंवा जनगणना अधिकाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणे हा शिक्षेस पात्र गुन्हा आहे.

कडक नियम

जनगणना अधिकारी देखील कडक नियमांनी बांधील असतात. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने अयोग्य किंवा आक्षेपार्ह प्रश्न विचारले तर कारवाई होणार आहे.

माहितीचा गैरवापर

गोळा केलेल्या माहितीचा गैरवापर केला किंवा आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा दाखवला, तर त्यांनाही तुरुंगवासासह शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते.

