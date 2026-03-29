पाकिस्तानी भारतीयांपेक्षा अधिक आनंदी का आहेत? वर्ल्ड हैप्पीनेस अहवालातून धक्कादायक खुलासा...

Vrushal Karmarkar

वर्ल्ड हैप्पीनेस अहवाल

ताज्या वर्ल्ड हैप्पीनेस अहवालामुळे संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मजबूत आर्थिक वाढ आणि मोठा जीडीपी असूनही १४७ देशांपैकी भारताचा क्रमांक ११६ वा आहे, तर पाकिस्तानचा १०४ वा आहे.

आधार प्रणाली

या तफावतीने अनेकांना आश्चर्यचकित केले आहे. पाकिस्तानच्या उच्च स्थानामागील सर्वात मोठ्या कारणांपैकी एक म्हणजे तिथली मजबूत सामाजिक आधार प्रणाली.

समाधान

पाकिस्तानमधील लोक कठीण काळात त्यांच्या कुटुंबावर, मित्रांवर आणि समाजावर अधिक अवलंबून असतात. आपलेपणाची आणि समर्थनाची ही भावना जीवनातील समाधान लक्षणीयरीत्या वाढवते.

उच्च स्थान

अहवालानुसार, औदार्याच्या निर्देशांकावर पाकिस्तान उच्च स्थान मिळवतो. अंदाजे ३९.२% पाकिस्तानींनी दान केल्याचे सांगितले, तर भारतात हे प्रमाण ३५.५% आहे.

सकारात्मक

त्याचप्रमाणे ५६.९% पाकिस्तानींनी सांगितले की त्यांनी अलीकडेच एका अनोळखी व्यक्तीला मदत केली आहे, तर भारतात हे प्रमाण ४०.७% आहे. दयाळूपणाची ही दैनंदिन कृत्ये आनंदाच्या पातळीत सकारात्मक योगदान देतात.

मानसिक भूमिका

अपेक्षा एक महत्त्वपूर्ण मानसिक भूमिका बजावतात. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत, वाढत्या आकांक्षा पूर्ण न झाल्यास अनेकदा असमाधानाला कारणीभूत ठरतात.

अपेक्षा

याउलट पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये अपेक्षा तुलनेने कमी असू शकतात. ज्यामुळे लोक छोट्या-छोट्या यशांमध्ये समाधान शोधतात. अनेक संरचनात्मक समस्या भारताच्या क्रमवारीवर परिणाम करतात.

तीव्र स्पर्धा

तरुणांमधील वाढता ताण, सोशल मीडियाचा वाढता दबाव आणि तीव्र स्पर्धा यांमुळे मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढतात. उत्पन्नातील असमानता आणि महागाई अनेक कुटुंबांवरील आर्थिक ताण अधिकच वाढवतात.

वाहतूक कोंडी

याशिवाय, भारताच्या वेगवान शहरीकरणामुळे वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि नोकरी-संबंधित ताण यांसारखी आव्हानेही निर्माण झाली आहेत.

प्रतिनिधित्व

१.४ अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशासाठी, या सर्वेक्षणात केवळ ३,००० लोकांचा समावेश आहे. संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ही संख्या खूपच कमी आहे.

जीवन

शिवाय, हा अहवाल लोकांच्या जीवनाबद्दलच्या दृष्टिकोनावर आधारित आहे. तो केवळ आर्थिक माहितीवर अवलंबून नाही.

