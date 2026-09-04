मुघल बादशहा कोणकोणती मद्ये प्राशन करायचे?

संतोष कानडे

मुघल

मुघल दरबारात द्राक्षांपासून तयार केलेले वाइन आणि आसवित मद्य प्रचलित होते.

अरक

बाबरच्या आत्मचरित्रात ‘अरक’ आणि ‘माजून’ यांचा उल्लेख आढळतो.

अफू

‘माजून’ हे अफूशी संबंधित एक नशायुक्त मिश्रण असल्याचे ऐतिहासिक संदर्भ सांगतात.

वाइन

काही मुघल आणि सरदारांच्या मेजवान्यांमध्ये वाइनसोबत अफू किंवा भांगासारख्या नशायुक्त पदार्थांचा वापर होत असल्याचे उल्लेख आहेत.

जहांगीर

जहांगीरच्या आत्मचरित्रात त्याच्या मद्यपानाची सविस्तर माहिती मिळते.

द्राक्ष

जहांगीरने सुरुवातीला द्राक्षांपासून तयार केलेले वाइन घेतल्याचे आणि नंतर अधिक तीव्र आसवित मद्याकडे वळल्याचे नमूद केले आहे.

‘वाइन पार्ट्या

त्याच्या काळात दरबारात नियमित ‘वाइन पार्ट्या’ होत असल्याचेही ऐतिहासिक नोंदी सांगतात.

मद्यपान

मात्र इस्लामी कायद्यानुसार मद्यपान निषिद्ध असल्याने मुघल सत्ताधीशांनी वेगवेगळ्या काळात त्यावर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला.

भांग

उपलब्ध पुराव्यांवरून वाइनसोबत अफू, भांग किंवा इतर नशायुक्त पदार्थांचे मिश्रण काही प्रसंगी केले जात असे, पण प्रत्येक बादशहाची पद्धत वेगळी होती.

लाईटकिड्याच्या शरीरात नेमकी काय सिस्टीम असते?

<strong>येथे क्लिक करा</strong>