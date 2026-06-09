भिक्षूंच्या डोक्यावर खुणा करण्यासाठी अगरबत्ती का वापरली जाते? जाणून घ्या नेमका अर्थ...

Mansi Khambe
अनेक बौद्ध भिक्षूंच्या, विशेषतः चिनी शाओलिन आणि हान बौद्ध भिक्षूंच्या डोक्यावर 'जीबा' नावाची गोलाकार चिन्हे असतात. ही चिन्हे एका पवित्र दीक्षा समारंभादरम्यान धूप जाळून बनवली जातात.
Incense sticks On Monks
ESakal
शतकानुशतके, ही चिन्हे भिक्षूची आपले जीवन बौद्ध सिद्धांत, शिस्त आणि निःस्वार्थतेसाठी समर्पित करण्याच्या इच्छेचे प्रतीक मानली जातात.
Incense sticks On Monks
ESakal
जेव्हा एखादा भिक्षू औपचारिक दीक्षा घेतो, तेव्हा तो अनेक धार्मिक शपथा घेतो आणि कठोर आध्यात्मिक नियमांचे पालन करण्याचे वचन देतो.
Incense sticks On Monks
ESakal
या प्रक्रियेदरम्यान, जळत्या अगरबत्त्या त्याच्या डोक्यावर ठेवल्या जातात. त्या आपोआप विझेपर्यंत कायमस्वरूपी खुणा तयार करतात.
Incense sticks On Monks
ESakal
प्रत्येक खूण ही एक शपथ, नियम किंवा वचनबद्धतेचे प्रतीक असते. चिन्हांची संख्या परंपरा आणि आध्यात्मिक प्राप्तीनुसार बदलते. सामान्यतः, ती ३, ६, ९ आणि १२ असते.
Incense sticks On Monks
ESakal
तीन चिन्हे बौद्ध धर्माच्या त्रिरत्नांप्रति म्हणजेच बुद्ध, धर्म आणि संघ यांच्याप्रती असलेली भक्ती दर्शवतात. नऊ चिन्हे सामान्यतः शाओलिन भिक्षूंशी संबंधित आहेत.
Incense sticks On Monks
ESakal
ती मठाच्या मूळ तत्त्वांचे आणि आचारसंहितेच्या नियमांचे पालन करण्याचे प्रतीक आहेत. १२ चिन्हे ही आध्यात्मिक वचनबद्धतेची सर्वोच्च पातळी मानली जातात.
Incense sticks On Monks
ESakal
त्यांचा संबंध अनेकदा अशा भिक्षूंशी जोडला जातो, ज्यांनी बोधिसत्वाचा मार्ग स्वीकारला असून इतरांप्रति करुणा आणि सेवेवर केंद्रित धार्मिक व्रते घेतलेली असतात.
Incense sticks On Monks
ESakal
धूप जाळण्याच्या विधीमागे भिक्षूची शारीरिक वेदना सहन करण्याची आणि देहावरील आसक्ती ओलांडण्याची क्षमता दाखवण्याचाही हेतू असतो.
Incense sticks On Monks
ESakal
कोणताही विरोध न करता वेदना स्वीकारून भिक्षू आत्मशिस्त, मानसिक सामर्थ्य आणि ऐहिक इच्छांपासून अलिप्तता प्रदर्शित करतो. काही परंपरांमध्ये हा विधी बुद्ध आणि बोधिसत्वांना अर्पण आणि समर्पण म्हणून पाहिला जातो.
Incense sticks On Monks
ESakal
हे सूचित करते की भिक्षूने वैयक्तिक लाभाऐवजी आध्यात्मिक विकास, करुणा आणि सेवेसाठी समर्पित मार्ग निवडला आहे. त्यामुळे, हे चिन्ह धर्माप्रती भक्ती आणि ज्ञानप्राप्तीच्या प्रयत्नांचे प्रतीक बनतात.
Incense sticks On Monks
ESakal
VTO written at railway stations
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