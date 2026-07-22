रोज भाजलेलं खोबरं खाल्ल्याने शरीराला कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi

भाजलेले खोबरे

रोज भाजलेले खोबरे खाल्ल्याने शरीराला एक, दोन नाही, तर १२ आरोग्यदायी फायदे मिळतात

roasted coconut health benefits

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पचनशक्तीला गती

भाजलेल्या खोबऱ्यातील निरोगी फॅट्स शरीरातील 'मेटॅबॉलिझम' वाढवून अन्न पचन अत्यंत वेगाने आणि सुलभतेने करण्यास मदत करतात.

Roasted Coconut Benefits for Metabolism

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चमकदार त्वचा

यातील नैसर्गिक तेले आणि व्हिटॅमिन-ई त्वचेचा कोरडेपणा घालवून तिला नैसर्गिक चमक (glow) देतात आणि अकाली वृद्धत्व रोखतात.

Roasted Coconut Benefits for Radiant Skin

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हृदयाचे रक्षण

रोज मर्यादित प्रमाणात भाजलेले खोबरे खाल्ल्याने शरीरातील चांगल्या कोलेस्टेरॉलची (HDL) पातळी वाढून हृदय निरोगी राहते.

Roasted Coconut Benefits for Heart Care

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मेंदूची कार्यक्षमता

खोबऱ्यातील 'मध्यम-साखळी फॅटी ऍसिड्स' (MCTs) मेंदूच्या पेशींना त्वरित ऊर्जा पुरवतात, ज्यामुळे स्मरणशक्ती आणि लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता वाढते.

Roasted Coconut Benefits for Brain Power

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मजबूत हाडे

भाजलेल्या खोबऱ्यामध्ये असलेल्या फॉस्फरस आणि मॅंगनीजसारख्या खनिजांमुळे हाडे आणि सांधे दीर्घकाळासाठी मजबूत व लवचिक बनतात.

Roasted Coconut Benefits for Bone Strength

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ऍनिमियापासून मुक्ती

यामध्ये लोहाचे (Iron) प्रमाण उत्तम असल्याने शरीरात नवीन रक्त पेशी तयार होतात आणि रक्ताची कमतरता (ऍनिमिया) दूर होते.

Roasted Coconut Benefits for Anemia Prevention

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प्रतिकारशक्तीमध्ये वाढ

खोबऱ्यातील अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-व्हायरल गुणांमुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि मौसमी आजारांपासून संरक्षण मिळते.

Roasted Coconut Benefits for Immunity Shield

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नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा

Disclaimer

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