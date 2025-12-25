ख्रिसमसच्या दिवशी गायली जाणारी 'ख्रिसमस कॅरोल्स' म्हणजे नक्की काय?

Anushka Tapshalkar
ख्रिसमस कॅरोल म्हणजे ख्रिसमस थीमवर आधारित गाणे किंवा स्तुतीगीत.
अनेक कॅरोल्स येशू ख्रिस्ताच्या जन्माचा (Nativity) उत्सव साजरा करतात.
काही कॅरोल्स हिवाळ्यातील आनंद, उत्साह आणि उत्सवाचे वातावरण दर्शवतात.
Silent Night, Joy to the World, Hark! The Herald Angels Sing ही प्रसिद्ध गाणी आहेत.
कॅरोल्स प्रामुख्याने गटाने, चर्चमध्ये किंवा घरोघरी जाऊन गायली जातात.
ही गाणी Advent पासून ख्रिसमसपर्यंत खास गायली जातात.
काही कॅरोल्सना ‘नोएल’ असेही म्हणतात, हा शब्द फ्रेंच भाषेतून आला आहे.
