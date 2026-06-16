सिगारेट पॅन्ट्स म्हणजे काय? ती घालण्यास भारतीय लष्कराने महिला अधिकाऱ्यांवर बंदी का घातली?

Mansi Khambe
भारतीय लष्कराने दलामध्ये व्यावसायिकता, शिस्त आणि एक मजबूत भारतीय ओळख वाढवण्यासाठी आपल्या गणवेश आणि पेहरावाच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.
cigarette pants
ESakal
या बदलांनुसार, महिला अधिकाऱ्यांना औपचारिक कार्यक्रमांसाठी साडी, कुर्ता-शालवार सेट आणि घोट्यापर्यंत लांबीची स्ट्रेट-कट पॅन्ट घालण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
cigarette pants
ESakal
लष्कराने सिगारेट पॅन्ट, पलाझो आणि स्लीव्हलेस कुर्ता यांसारख्या काही प्रकारच्या अनौपचारिक कपड्यांवर बंदी घातली आहे.
cigarette pants
ESakal
सिगारेट पॅन्ट ही कमरेपासून घोट्यापर्यंत पायांच्या आकाराला जुळणारी स्लिम-फिट पॅन्ट आहे. ती सामान्यतः अरुंद आणि सरळ कटची असून, घोट्याच्या किंचित वर संपते.
cigarette pants
ESakal
ज्यामुळे तिला एक आकर्षक लुक मिळतो. तिचा बारीक, सरळ आकार सिगारेटसारखा दिसतो, म्हणूनच तिला सिगारेट पॅन्ट हे नाव मिळाले आहे.
cigarette pants
ESakal
लष्कराच्या नवीन गणवेश २०२६ नियमावलीनुसार, सिगारेट पॅन्टला प्रासंगिक पाश्चात्य-शैलीतील पोशाख म्हणून वर्गीकृत केले आहे.
cigarette pants
ESakal
ते औपचारिक लष्करी कार्यक्रमांमध्ये अपेक्षित असलेल्या शिष्टाचाराशी सुसंगत नाहीत. लष्कराचा असा विश्वास आहे की, असे कपडे लष्करी सेवेशी निगडित प्रतिष्ठा, शिस्त आणि व्यावसायिक प्रतिमेचे प्रतिबिंब दर्शवत नाहीत.
cigarette pants
ESakal
लष्कराची नवीन गणवेश संहिता ही काही वसाहतवादी प्रभावांपासून दूर जात भारतीय सांस्कृतिक अस्मितेला प्रोत्साहन देण्याच्या एका मोठ्या उपक्रमाचा भाग आहे.
cigarette pants
ESakal
महिला अधिकाऱ्यांना आता अधिक औपचारिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या योग्य मानले जाणारे कपडे परिधान करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.
cigarette pants
ESakal
हा नियम फक्त सिगारेट पँटपुरता मर्यादित नाही. शासकीय कार्यक्रमांदरम्यान पलाझो आणि बाही नसलेले कुर्ते घालण्यासही मनाई आहे.
cigarette pants
ESakal
लष्कराने यावर भर दिला आहे की, औपचारिक पोशाखातून व्यावसायिकता दिसली पाहिजे आणि संपूर्ण दलात एकसमान दर्जा राखला गेला पाहिजे.
cigarette pants
ESakal
Black And White Umbrella Difference
ESakal