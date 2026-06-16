काळ्या आणि पांढऱ्या छत्रीमध्ये काय फरक आहे? योग्य कोणती? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

मान्सूनचे आगमन

संपूर्ण भारतात मान्सूनचे आगमन झाले आहे. रस्ते ओले आहेत, आकाश काळवंडले आहे. सर्वत्र रंगीबेरंगी छत्र्या दिसत आहेत.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

रंगीबेरंगी छत्र्या

पण तुम्हाला माहीत आहे का, की तुम्ही रोज वापरत असलेली छत्री योग्य आहे की नाही? बाजारात काळ्या, पांढऱ्या आणि रंगीबेरंगी छत्र्या मिळतात, पण बहुतेक लोकांना त्यातील फरक कळत नाही.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

चुकीची छत्री

चुकीची छत्री निवडल्याने पावसात भिजणे, आर्थिक नुकसान आणि कधीकधी आरोग्यालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. लोक अनेकदा डिझाइनच्या मोहात पडून मुसळधार पावसात चुकीची छत्री वापरतात.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

फरक

ज्यामुळे ते भिजतात. आज आम्ही तुम्हाला वेगवेगळ्या छत्र्यांमधील फरक सांगणार आहोत. काळ्या आणि पांढऱ्या छत्रीमधील फरक विशेषतः लक्षणीय असतो.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

संरक्षण

छत्र्या प्रामुख्याने पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी बनवलेल्या असतात. त्या जलरोधक कापड, मजबूत धातू किंवा फायबरग्लासची फ्रेम आणि वाऱ्याला रोखणारी रचना यांमुळे ओळखल्या जातात.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

तज्ञ

बहुतेक तज्ञ पावसाळ्यासाठी काळ्या किंवा गडद रंगाच्या छत्र्यांची शिफारस करतात. तज्ञांच्या मते, योग्य छत्री निवडण्याचे अनेक फायदे आहेत.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

जलरोधक

एक चांगली जलरोधक छत्री तुम्हाला केवळ कोरडेच ठेवत नाही, तर बुरशीजन्य संसर्ग, सर्दी आणि इतर आजारांपासूनही तुमचे संरक्षण करते.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

उष्णता

चुकीची छत्री वापरल्याने इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कागदपत्रे आणि कपड्यांचे नुकसान होऊ शकते. काळा रंग सूर्याची किरणे शोषून घेतो, ज्यामुळे छत्रीच्या आत उष्णता साचण्याचे प्रमाण कमी होते.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

पांढरी छत्री

अतिनील किरणांपासून अधिक चांगले संरक्षण मिळते. पांढरी छत्री उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी असते. ती हलक्या वजनाच्या कापडाची, लेसची बनलेली असते.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

कुचकामी

तिची रचना सुंदर असते, पण ती पाण्यासमोर पूर्णपणे कुचकामी ठरते. पांढरी छत्री सूर्यप्रकाश परावर्तित करते, त्यामुळे उन्हाळ्यात फिरायला जाण्यासाठी ती उत्तम ठरते.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

चूक

पण पावसात ती पाणी शोषून घेते, जड होते आणि लवकर खराब होते. भारतात, ९० टक्क्यांहून अधिक लोक या दोन्हींना 'छत्री' समजण्याची चूक करतात.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

दांडा

विशेषतः महिला अनेकदा पावसातही पांढरी लेसची छत्री वापरताना दिसतात. याचा परिणाम असा होतो की: कापड भिजून चिकटते, दांडा वाकतो आणि काही दिवसांतच छत्री निरुपयोगी होते.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

अतिनील किरणं

प्रमुख ब्रँड्स आता २-इन-१ छत्र्या देत आहेत, ज्या पाऊस आणि अतिनील किरणांपासून संरक्षण दोन्ही देतात. पण त्या सहसा महाग असतात.

Black And White Umbrella Difference

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Esakal

खरेदी

सर्वसामान्य लोक ₹३०० ते ₹८०० दरम्यान किंमत असलेल्या छत्र्या खरेदी करतात, ज्यापैकी अनेक चिनी बनावटीच्या असून त्यांची फ्रेम कमकुवत असते.

Black And White Umbrella Difference

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ESakal

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Drinking Tea Relief from mental fatigue

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ESakal

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