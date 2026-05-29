FIR आणि NCR म्हणजे काय? दोन्हीमध्ये नेमका फरक काय? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
भारत जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांपैकी एक आहे. येथील संविधान नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क प्रदान करते आणि भारतीय कायदा समानता सुनिश्चित करतो.
भारतीय पोलीस यंत्रणेतील दोन महत्त्वाच्या संज्ञा म्हणजे एफआयआर आणि एनसीआर, ज्या तुम्ही अनेकदा ऐकाल.
हे दोन्ही पोलिसांशी संबंधित महत्त्वाचे कायदेशीर दस्तऐवज आहेत, परंतु त्यांचा वापर वेगवेगळ्या परिस्थितीत केला जातो.
एफआयआर (FIR) चा पूर्ण अर्थ 'प्रथम माहिती अहवाल' (First Information Report) आहे. जेव्हा एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याबद्दलची माहिती तोंडी दिली जाते.
तेव्हा ती पोलिसांसाठी लेखी स्वरूपात नोंदवली जाते. एफआयआरमध्ये एखाद्या प्रकरणाबद्दलची प्राथमिक माहिती असते, ज्याच्या आधारावर पोलीस तपास सुरू करतात.
त्यात सामान्यतः पीडित किंवा तक्रारदाराचे नाव, गुन्ह्याचा तपशील, कोणत्याही साक्षीदारांचे जबाब आणि गुन्हेगाराची ओळख पटल्यास त्याचा तपशील असतो.
एनसीआर (NCR) चा पूर्ण फॉर्म 'नॉन-कॉग्निझेबल रिपोर्ट' (Non-Cognizable Report) आहे. ज्या गुन्ह्यांसाठी तात्काळ पोलीस कारवाईची आवश्यकता नसते.
अशा गुन्ह्यांसाठी हा अहवाल दाखल केला जातो. उदाहरणार्थ, हरवलेली कागदपत्रे, चोरीला गेलेले मोबाईल फोन किंवा टॅब्लेट आणि हरवलेले परवाने यांसारख्या घटनांची एनसीआरमध्ये नोंद केली जाते.
एनसीआरचा उद्देश केवळ नोंदी ठेवणे हा आहे. त्यामुळे थेट कायदेशीर कारवाई सुरू होत नाही. कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यावर पोलीस एफआयआर नोंदवतात.
एफआयआर दाखल झाल्यानंतरच पोलीस तपास प्रक्रिया सुरू करू शकतात. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर, ते कायदेशीर नोंदीचा भाग बनते.
गंभीर गुन्हा घडल्यास एफआयआर नोंदवणे आवश्यक मानले जाते. किरकोळ प्रकरणांमध्ये एनसीआर दाखल केला जातो, पण तरीही त्याचे स्वतःचे महत्त्व आहे.
सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना किंवा इतर कागदपत्रे हरवल्यास, पोलिसांकडे एनसीआर दाखल करणे आवश्यक आहे.
त्याची एक प्रत जवळ बाळगल्याने तक्रारदाराला कागदपत्रांच्या गैरवापरापासून कायदेशीर संरक्षण मिळते. काहीवेळा, एनसीआरच्या आधारावर पोलीस हरवलेल्या वस्तू परतही करतात.
