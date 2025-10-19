'ग्रीन फटाके' म्हणजे काय?

सकाळ डिजिटल टीम

ग्रीन फटाके

ग्रीन फटाके म्हणजे नेमके काय आहे? आणि यांचा पर्यावरणासाठी कसा फायदा होतो जाणून घ्या.

पारंपरिक फटाके

ग्रीन फटाके (Green Crackers) किंवा हरित फटाके म्हणजे पारंपरिक फटाक्यांच्या तुलनेत कमी प्रदूषण करणारे आणि पर्यावरणपूरक मानले जाणारे फटाके होय.

वैज्ञानिक संस्थेने

हे फटाके मुख्यतः भारत सरकारच्या CSIR-NEERI (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद - राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था) या संस्थेने विकसित केले आहेत.

कमी प्रदूषण

हे फटाके फोडल्यानंतर होणारे वायू प्रदूषण (Air Pollution) साधारणपणे ३०% ते ४०% पर्यंत कमी होते.

हानिकारक रसायन

ग्रीन फटाक्यांमध्ये बेरियम नायट्रेट (Barium Nitrate) सारख्या अत्यंत विषारी आणि प्रदूषणकारी रसायनांचा वापर टाळला जातो.

कमी उत्सर्जन

यामध्ये सल्फर डायऑक्साइड ($SO_2$) आणि नायट्रोजन डायऑक्साइड ($NO_2$) सारख्या हानिकारक वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विशेष 'ॲडिटीव्ह' (Multifunctional Additives) वापरले जातात.

कमी आवाज

पारंपरिक फटाक्यांच्या तुलनेत ग्रीन फटाक्यांचा आवाज (Noise Level) ११० ते १२५ डेसिबल पेक्षा कमी असतो.

राख विरहित

त्यांची शेल साइज लहान असते आणि ते राख विरहित (Ash-less) किंवा कमी राख सोडणारे असतात.

उद्देश

फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी, सणांदरम्यान होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी आणि नागरिकांना उत्सवाचा आनंद घेण्यासाठी एक तडजोडीचा मार्ग (Compromise Solution) म्हणून ही संकल्पना स्वीकारली गेली आहे.

