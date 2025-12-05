सुमेरियन संस्कृतीच्या प्रमुख कामगिरी कोणत्या? हा इतिहास तुम्ही वाचलात का?

Mansi Khambe
सर्वात जुन्या ज्ञात संस्कृतींपैकी एक असलेल्या सुमेरियन संस्कृतीने भविष्यातील समाजांचा पाया रचणाऱ्या महत्त्वपूर्ण कामगिरी केल्या. त्यांच्या काही प्रमुख कामगिरी येथे आहेत.
सुमेरियन लोकांनी इ.स.पू. ३२०० च्या सुमारास, सर्वात जुन्या लेखन प्रणालींपैकी एक असलेली क्यूनिफॉर्म लिपी विकसित केली. मातीच्या पाट्यांवर पाचराच्या आकाराची चिन्हे कोरलेली होत
ज्यामुळे रेकॉर्ड ठेवणे, साहित्यिक लेखन आणि संवाद साधणे शक्य झाले. त्यांनी उरुक आणि उर सारखी काही पहिली शहरी केंद्रे स्थापन केली, जी नंतर मंदिरे, भिंती आणि बाजारपेठा अशा प्रगत सुविधांसह जटिल शहर-राज्ये बनली.
सुमेरियन लोकांनी ६० वर आधारित संख्या प्रणाली तयार केली, वेळेला ताशी ६० मिनिटे आणि वर्तुळाचे ३६० अंशांमध्ये विभाजन केले. त्यांनी खगोलशास्त्रातही लक्षणीय प्रगती केली. चंद्राच्या चक्रांवर आधारित कॅलेंडर विकसित के
त्यांनी सिंचन तंत्रे आणली ज्यामुळे रखरखीत मेसोपोटेमियन प्रदेशात शेतीचे रूपांतर झाले. यामुळे अतिरिक्त पीक उत्पादन झाले, ज्यामुळे लोकसंख्या वाढ आणि शहरीकरणाला चालना मिळाली.
सुमेरियन लोकांनी चाकाचा शोध लावला. ज्यामुळे वाहतूक आणि व्यापारात क्रांती झाली. त्यांनी शेती आणि बांधकामासाठी करवत आणि नांगर यासारखी साधने देखील विकसित केली.
सुमेरियन लोकांनी गिलगामेशच्या महाकाव्यासह काही प्राचीन ज्ञात साहित्यकृती देखील तयार केल्या, ज्या मानवी इतिहासातील पहिल्या महान साहित्यकृतींपैकी एक मानल्या जातात.
त्यांनी त्यांच्या शहरांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी पहिल्या ज्ञात कायदेशीर संहिता आणि प्रशासकीय प्रणालींपैकी एक स्थापन केली. यामध्ये मालमत्ता कायदे आणि कर वसूलीचा समावेश होता.
सुमेरियन कलेत उत्कृष्ट मातीकाम, शिल्पे आणि दागिने यांचा समावेश होता. वास्तुशास्त्रीयदृष्ट्या, ते धार्मिक हेतूंसाठी बांधलेल्या झिगुरॅट्स - भव्य पायऱ्यांच्या संरचना बांधण्यासाठी ओळखले जातात.
सुमेरियन लोक शेजारच्या प्रदेशांशी मोठ्या प्रमाणात व्यापार करत होते, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि आर्थिक समृद्धीला चालना देत होते.
