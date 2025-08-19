इलेक्ट्रिक थ्री प्लगमधील पिनांना काय म्हणतात? तिसऱ्या पिनेचा उपयोग काय?

Mansi Khambe

विद्युत उपकरण

आपल्या घरातील सर्व विद्युत उपकरणांमध्ये तीन पिन प्लग असतात. जे तीन पिन सॉकेटमध्ये प्लग केल्यावर काम करायला लागतात.

Three Plug | ESakal

वीज

परंतु तुम्ही कधी विचार केला आहे का की जेव्हा वीज अधिक आणि वजा प्रवाहातून वाहते तेव्हा तिसरी पिन काय भूमिका बजावते?

Three Plug | ESakal

तीन तारा

जर तुम्ही ते उघडले आणि पाहिले तर तुम्हाला आढळेल की त्याच्या तीन पिनमध्ये तीन तारा जोडलेल्या आहेत. या तीन पिनपैकी दोन समान आणि समान आकाराचे आहेत.

Three Plug | ESakal

तिसरी पिन

परंतु तिसरी पिन या दोन पिनपेक्षा थोडी जाड आहे. हा पिन सहसा हिरव्या वायरला जोडलेला असतो. या वायरला अर्थ वायर म्हणतात.

Three Plug | ESakal

हिरव्या वायरमधून विद्युत प्रवाह

तुम्हाला माहिती आहे का प्लगमधील या तिसऱ्या पिनचे कार्य काय आहे? सामान्य परिस्थितीत, तिसऱ्या पिन आणि हिरव्या वायरमधून विद्युत प्रवाह वाहत नाही.

Three Plug | ESakal

अर्थिंग

या वायरचे एक टोक तुम्ही वापरत असलेल्या विद्युत उपकरणाशी जोडलेले असते. प्रत्येक रंगीत वायरचा पिन प्लगमधून ज्या बिंदूला जोडतो तो बिंदू त्याला अर्थिंगशी जोडतो.

Three Plug | ESakal

इलेक्ट्रिक ग्राउंडिंग

याला इलेक्ट्रिक ग्राउंडिंग असेही म्हणतात. कधीकधी असे होते की एखाद्या विद्युत उपकरणात काही बिघाड होतो आणि नंतर त्यात विद्युत प्रवाह वाहू लागतो.

Three Plug | ESakal

विद्युत शॉक

अशा परिस्थितीत, जर कोणी त्या उपकरणाला स्पर्श केला तर त्याला विद्युत धक्का बसतो. विद्युत शॉकची तीव्रता मानवी शरीरात किती विद्युत प्रवाह वाहत आहे यावर अवलंबून असते.

Three Plug | ESakal

विद्युत प्रवाह

जर त्याचे हात ओले असतील तर शरीरातून अधिक विद्युत प्रवाह वाहेल. याचे कारण म्हणजे ओल्या त्वचेमुळे कोरड्या त्वचेपेक्षा वीज चांगली मिळते.

Three Plug | ESakal

मृत्यू

अशा परिस्थितीत व्यक्तीला भयानक धक्का बसतो. यामुळे त्याचा मृत्यू देखील होऊ शकतो. तिसऱ्या पिनचा वापर किंवा अर्थिंग ही एक पद्धत आहे.

Three Plug | ESakal

तिसरा पिन

जी सदोष उपकरणांमुळे होणाऱ्या विद्युत शॉकपासून संरक्षण प्रदान करते. मेनवर चालणारी सर्व उपकरणे पृथ्वीशी योग्यरित्या जोडली जाणे खूप महत्वाचे आहे. प्लगचा तिसरा पिन हे करतो.

Three Plug | ESakal

शरीरात करंट

जर पॉवर प्लगच्या तिसऱ्या पिनद्वारे अर्थिंग योग्यरित्या केले जात असेल, तर जर विद्युत उपकरण बिघडले आणि त्याच्या शरीरात करंट वाहू लागला.

Three Plug | ESakal

विद्युत प्लग

जरी तुम्हाला विजेचा धक्का लागला तरी ते फार धोकादायक ठरणार नाही किंवा तुम्हाला अजिबात विजेचा धक्का लागणार नाही. विद्युत प्लगचा तिसरा पिन तुम्हाला सर्वात जास्त संरक्षण देतो.

Three Plug | ESakal

बाटलीच्या झाकणात रबर का बसवलेला असतो? हे कारण तुम्हालाही माहिती नसेल...

Bottle Cap | ESakal
येथे क्लिक करा