बुरखा घालण्याबाबत इस्लाम धर्मामध्ये काय नियम आहेत?

इस्लामिक धर्मग्रंथांमध्ये विशेषतः कुराण आणि हदीसमध्ये "पडदा" साठी सर्वात जास्त वापरला जाणारा शब्द "हिजाब" आहे.
हिजाबचा शाब्दिक अर्थ केवळ डोके झाकणे नाही तर "अडथळा" किंवा "विभाजन" देखील आहे. इस्लामने पुरुष आणि महिला दोघांसाठीही विनम्रतेचे (हया) नियम निश्चित केले आहेत.
महिलांबद्दल, कुराणातील वचने अन-नूर आणि अल-अहजबमध्ये असे सूचित केले आहे की महिलांनी त्यांच्या जवळच्या कुटुंबातील (महरम) नसलेल्या लोकांसमोर त्यांचे सौंदर्य प्रदर्शित करू नये.
भौगोलिक आणि सांस्कृतिक प्रभावांमुळे बुरखा (संपूर्ण शरीर झाकणारा) किंवा निकाब (चेहरा झाकणारा) यांचे स्वरूप काळानुसार बदलत गेले आहे.
बुरख्याच्या अनिवार्य स्वरूपाबद्दल धार्मिक विद्वानांमध्ये मतभेद आहेत. बहुतेक विद्वानांचा असा विश्वास आहे की इस्लाममध्ये हिजाब (डोके आणि मान झाकणे) अनिवार्य आहे. परंतु निकाब (चेहरा झाकणे) ऐच्छिक आहे.
काही मूलतत्त्ववादी विचारसरणी पूर्ण शरीराचा बुरखा हाच एकमेव योग्य पोशाख मानतात. तर बुरखा हाच एकमेव योग्य प्रकार आहे.
मनोरंजक म्हणजे, जगाच्या वेगवेगळ्या भागात त्याचे नाव आणि आकार वेगवेगळे आहेत. इराणमध्ये याला "चादोर", अफगाणिस्तानमध्ये "चादरी" आणि आखाती देशांमध्ये "अबाया" असे म्हणतात.
ही विविधता स्थानिक संस्कृतींनी इस्लामच्या नियमांना कसे अनुकूल केले आहे हे प्रतिबिंबित करते. आज, बुरखा आणि हिजाब हे केवळ धार्मिक विषय नसून सामाजिक आणि राजकीय विषय बनले आहेत.
अनेक मुस्लिम महिला याला इच्छा स्वातंत्र्य आणि सक्षमीकरणाचा विषय मानतात, तर आधुनिक चर्चा वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या तराजूशी देखील त्याचे वजन करते.
इस्लामिक विद्वानांचा असा युक्तिवाद आहे की बुरख्याचा मूळ उद्देश महिलांना वस्तू म्हणून पाहण्यापासून वाचवणे आणि समाजात त्यांचे आदरणीय स्थान सुनिश्चित करणे हा होता.
