इच्छामरणाची परवानगी कधी आणि कुणाला मिळते? अर्जाची प्रक्रिया जाणून घ्या...

Mansi Khambe

इच्छामरण

भारतात, इच्छामरण फक्त अशा व्यक्तीलाच परवानगी आहे जो असाध्य आजाराने ग्रस्त आहे. डॉक्टरांना त्याला वाचवणे अशक्य आहे. तसेच आजारादरम्यान ज्याला अत्यंत वेदना आणि त्रास होत आहे.

विनंती

इच्छामरण किंवा निष्क्रिय इच्छामरणाची विनंती करण्यासाठी, इच्छामरण करावयाच्या व्यक्तीला त्याच्या आजाराची आणि स्थितीची पूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे.

संमती

तो मानसिकदृष्ट्या जागरूक असणे आवश्यक आहे. कुटुंबाची संमती देखील आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की कुटुंबातील सदस्यांना निर्णयाची जाणीव असावी.

विरोध

त्यांनी त्याचे समर्थन करावे, किंवा किमान त्याला विरोध करू नये. भारतात, निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनरक्षक प्रणाली काढून टाकणे. ज्यामुळे त्या व्यक्तीचा नैसर्गिक मृत्यू होतो.

इच्छापत्र

जर एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्या करायची असेल तर त्याच्याकडे जिवंत इच्छापत्र असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर एक वैद्यकीय मंडळ रुग्णाची स्थिती आणि जिवंत इच्छापत्र तपासते.

आदेश

मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात जाते. जिथे न्यायालय अंतिम आदेश जारी करते.

कोमा

भारतात असाध्य किंवा शेवटच्या आजाराच्या बाबतीतच निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी आहे, जसे की कर्करोग, कायमचा कोमा, गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार किंवा मेंदू मृत्यू.

परवानगी

जेव्हा डॉक्टरांनी ठरवले की बरे होण्याची शक्यता नाही आणि न्यायालयाची परवानगी घेतली जाते.

