चंद्राच्या सोळा कला म्हणजे काय?

Anushka Tapshalkar
चंद्राच्या सोळा कला म्हणजे 16 आदर्श गुण, ज्यांचे अनुसरण केले जाते.
Whats are Sixteen Phases of Moon
प्रत्येक गुणधर्माचा संबंध एका ठराविक कलेशी जोडलेला असतो.
हिंदू धर्मानुसार या सर्व 16 कला एका आदर्श व्यक्तिमत्वात एकत्रित होतात.
भगवान श्रीकृष्ण यांना 16 कलांचे आदर्श मानले जाते.
Shri Krishna's Personality
श्रीकृष्ण हे भगवान विष्णूंचे संपूर्ण अवतार मानले जातात.
Bhagwan Vishnu's Avtaar
भगवान श्रीरामांमध्ये केवळ 12 कलांचे मिश्रण आहे असे मानले जाते.
Lord Rama's Personality Traits
या कारणामुळे कोजागरी पौर्णिमेला चंद्रदेवाची पूजा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
Importance of Kojaagiri
