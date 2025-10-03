चंद्राच्या सोळा कला म्हणजे काय?

Anushka Tapshalkar

सोळा गुणांचे प्रतीक

चंद्राच्या सोळा कला म्हणजे 16 आदर्श गुण, ज्यांचे अनुसरण केले जाते.

प्रत्येक गुणाची कला

प्रत्येक गुणधर्माचा संबंध एका ठराविक कलेशी जोडलेला असतो.

आदर्श व्यक्तिमत्वात एकत्रित

हिंदू धर्मानुसार या सर्व 16 कला एका आदर्श व्यक्तिमत्वात एकत्रित होतात.

श्रीकृष्णाचे व्यक्तिमत्व

भगवान श्रीकृष्ण यांना 16 कलांचे आदर्श मानले जाते.

भगवान विष्णूचा अवतार

श्रीकृष्ण हे भगवान विष्णूंचे संपूर्ण अवतार मानले जातात.

श्रीरामातील कलांचे मिश्रण

भगवान श्रीरामांमध्ये केवळ 12 कलांचे मिश्रण आहे असे मानले जाते.

कोजागरी पौर्णिमेचे महत्त्व

या कारणामुळे कोजागरी पौर्णिमेला चंद्रदेवाची पूजा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

