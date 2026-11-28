Sandip Kapde
रशियाच्या काबार्डिनो-बाल्कारिया प्रदेशातील हे खेडे जॉर्जिया देशाच्या सीमेजवळ डोंगराळ भागात वसलेले आहे.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
गावाच्या चारही बाजूंना उंच डोंगर, हिरवीगार कुरणे आणि विस्तीर्ण मोकळा परिसर पाहायला मिळतो.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
सीमावर्ती भागात लोकसंख्या कमी असल्यामुळे गावातील घरे एकमेकांपासून बऱ्याच अंतरावर आहेत.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
गावातील शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन असून पशुपालनासाठी विस्तीर्ण कुरणे उपलब्ध आहेत.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
या गावातील बहुतांश लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आणि पशुपालन हा आहे.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
गावातील अनेक कुटुंबे मोठ्या प्रमाणावर गायी आणि मेंढ्यांचे पालन करतात.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
सकाळीच शेतकरी आपल्या जनावरांना जवळच्या हिरवळीच्या कुरणात आणि डोंगराळ भागात चरायला घेऊन जातात.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
जनावरांसाठी शेतकरी गवत कापून वाळवतात आणि हिवाळ्यात वापरण्यासाठी त्याचा साठा करून ठेवतात.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
डोंगराळ भागामुळे शेतीयोग्य जमीन मर्यादित असून गावातील लोक प्रामुख्याने स्वतःच्या गरजांसाठी बटाटे आणि इतर पिके घेतात.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
गायी आणि मेंढ्यांच्या दुधापासून गावात चीज, पनीर आणि लोणी तयार केले जाते.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
गावातील शेतकरी दुग्धजन्य पदार्थ तयार करून जवळच्या बाजारपेठेत विकतात आणि त्यातून उत्पन्न मिळवतात.
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
शेती, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि निसर्गरम्य डोंगराळ परिसरासाठी ओळखला जाणारा हा भाग रशियातील काबार्डिनो-बाल्कारिया प्रदेशातील ग्रामीण परिसर आहे
A Glimpse of Village Life in Kabardino-Balkaria, Russia
esakal
Rural Village Life in Australia
esakal