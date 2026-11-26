Sandip Kapde
ऑस्ट्रेलियातील हे छोटे खेडे शहराच्या गजबजाटापासून दूर निसर्गरम्य आणि शांत परिसरात वसलेले आहे.
Rural Village Life in Australia
esakal
गावात घरे एकमेकांपासून अंतरावर असून प्रत्येक घराभोवती मोठी मोकळी जागा पाहायला मिळते.
Rural Village Life in Australia
esakal
गावातील शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन असून विविध प्रकारची शेती केली जाते.
Rural Village Life in Australia
esakal
येथील शेतकऱ्यांची घरे प्रशस्त असून त्यांच्या बांधकामात स्थानिक हवामानाचा विचार केलेला दिसतो.
Rural Village Life in Australia
esakal
घरांमध्ये पाण्याच्या टाक्या, फायरप्लेस आणि उन्हाळ्यात घर थंड ठेवण्यासाठी विशेष कुलिंग व्यवस्था आहे.
Rural Village Life in Australia
esakal
शेतीसोबतच गावातील शेतकरी घोडे, मेंढ्या आणि इतर जनावरांचेही पालन करतात.
Rural Village Life in Australia
esakal
जनावरांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र शेड आणि कुंपणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
Rural Village Life in Australia
esakal
शेतीची कामे आणि मालाची वाहतूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर, ट्रेलर आणि इतर वाहने आहेत.
Rural Village Life in Australia
esakal
शेतातील कामांसाठी तसेच जनावरांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेण्यासाठी विशेष वाहतूक साधनांचा वापर केला जातो.
Rural Village Life in Australia
esakal
गावातील काही घरांच्या छतांवर सौरऊर्जा पॅनेल बसवलेले असून त्यातून वीज निर्मिती केली जाते.
Rural Village Life in Australia
esakal
महामार्ग जवळ असूनही शेतातील जनावरे सुरक्षित राहावीत यासाठी घरांच्या परिसरात मजबूत कुंपण उभारलेले आहे.
Rural Village Life in Australia
esakal
मोठी शेतजमीन, प्रशस्त घरे, पशुपालन आणि आधुनिक शेती सुविधांनी समृद्ध असलेले हे गाव ऑस्ट्रेलियातील एक छोटे ग्रामीण खेडे आहे
Rural Village Life in Australia
esakal
Village Life in China
esakal