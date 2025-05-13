व्होकेशनल कोर्सेस म्हणजे काय अन् त्याचे प्रकार कोणते?

Anushka Tapshalkar

१०वीचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. यानंतर पुढील वाटचालीसाठी योग्य करिअर निवडणे महत्त्वाचे आहे.

व्होकेशनल कोर्स म्हणजे काय?

हे कोर्स विशिष्ट नोकऱ्यांसाठी लागणाऱ्या कौशल्यांवर आधारित प्रशिक्षण देतात.

थिअरीपेक्षा प्रॅक्टिकलवर भर

या कोर्समध्ये प्रत्यक्ष अनुभव, उपकरणे आणि हाताळणी यावर अधिक भर असतो.

१० वी नंतर प्रवेशयोग्य

विद्यार्थी १० वी नंतर हे कोर्स करून तात्काळ नोकरीसाठी तयार होऊ शकतात.

तांत्रिक व अभियांत्रिकी कोर्सेस

उदा. इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समन, मशीन ऑपरेटर, वेल्डर इ.

कला व डिझाईन कोर्सेस

उदा. फॅशन डिझाईन, ग्राफिक डिझाईन, इंटेरिअर डिझाईन.

हेल्थ व पॅरामेडिकल कोर्सेस

उदा. नर्सिंग असिस्टंट, मेडिकल लॅब टेक्निशियन, फार्मसी सहाय्यक.

बिझनेस व कॉमर्स कोर्सेस

उदा. अकाउंटिंग, टॅक्सेशन, ऑफिस असिस्टंट, सेल्स अँड मार्केटिंग.

आयटी, कृषी व ब्युटी कोर्सेस

उदा. वेब डिझाईन, डेटा एंट्री, कृषी सहाय्यक, ब्युटीशियन, योगा ट्रेनर.

हॉस्पिटॅलिटी व टुरिझम कोर्सेस

उदा. हॉटेल मॅनेजमेंट, शेफ कोर्स, ट्रॅव्हल गाईड.

