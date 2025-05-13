लातूर पॅटर्न म्हणजे नेमकं काय? कशी झाली होती सुरवात

Anushka Tapshalkar

लातूर पॅटर्न – एका क्रांतीची सुरुवात

एक काळ असा होता, जेव्हा राज्यभरातील विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत झळकण्यासाठी लातूरमध्ये येत होते. हीच सुरुवात होती लातूर पॅटर्नची!

लातूर पॅटर्न म्हणजे नेमकं काय?

१९८९ साली शाहू कॉलेजपासून सुरू झालेल्या अभ्यासपद्धतीचा उद्देश मुलांना गुणवत्ता यादीत आणणं! दिवाळीपूर्वी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, सराव परीक्षा, विशेष क्लासेस यावर भर.

शाहूपॅटर्न ते लातूर पॅटर्न

शाहू महाविद्यालयाचे जे. एम. वाघमारे, शिवराज नाकाडे यांसारख्या शिक्षकांनी मिळून घातलेली शैक्षणिक क्रांती – लातूर पॅटर्न!

गुणवत्ता यादीत लातूरचा ठसा

१९८९ ते १९९5 हा लातूर पॅटर्नचा सुवर्णकाळ. पुणे-मुंबईला टक्कर देत लातूरची मुलं राज्यभर झळकली.

अभ्यास आणि सुसंगतीचं समीकरण

१०–२० रुपयांच्या क्लासेसपासून गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवणं – शिक्षणातली ही प्रामाणिकता आज दुर्मीळ!

लातूर पॅटर्नचं बाजारीकरण सुरू

२००० नंतर खासगी क्लासेस, वाढती फी, स्पर्धा... आणि लातूर ‘कोटा फॅक्टरी’सारखं होऊ लागलं.

अभ्यासातून व्यवसायात बदल

दक्षिण भारतातून आलेले शिक्षक, गेस्ट लेक्चर्स, भरमसाठ फी... शिक्षणाचा हेतू हरवला आणि धंदा वाढला.

स्पर्धेचा रक्तरंजित शेवट

क्लासेसच्या स्पर्धेत अविनाश चव्हाण यांचा खून – आणि लातूर पॅटर्नवर रक्ताचा डाग.

गुणवत्ता यादी हरवली, आकर्षण संपलं

स्पर्धा, बाजारूपणा आणि हिंसाचारामुळे मुलं इतर शहरांकडे वळली. लातूर पॅटर्नचं तेज मंदावलं.

