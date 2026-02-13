रोज एक बेलपान खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

Monika Shinde
रोज एक बेलपान खाल्ल्याने शरीरात सकारात्मक बदल होऊ शकतात. आयुर्वेदानुसार हे पान पचन, रक्तशुद्धी आणि रोगप्रतिकारशक्तीसाठी उपयुक्त मानले जाते.
बेलपान गॅस, अपचन आणि बद्धकोष्ठता कमी करण्यास मदत करू शकते. रिकाम्या पोटी सेवन केल्यास पचनक्रिया सुरळीत राहते.
बेलपानाची प्रवृत्ती शीतल आहे. उन्हाळ्यात शरीरातील उष्णता कमी करून ताजेतवानेपणा देण्यास मदत होते.
काही घटक ग्लुकोज नियंत्रणात मदत करू शकतात. मधुमेहींनी मात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे खाज, पुरळ आणि किरकोळ त्वचा समस्या कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
अँटी-ऑक्सिडंट्समुळे खराब कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास आणि रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास सहाय्य होऊ शकते.
बेलपानाचा रस मधासोबत घेतल्यास कफ सैल होण्यास मदत होऊ शकते आणि श्वसनमार्ग स्वच्छ राहतात.
पानं स्वच्छ धुवूनच खा. दिवसातून १–२ पानांपुरते मर्यादित ठेवा. कोणताही आजार असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.