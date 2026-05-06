30 दिवस स्क्वॉट्स मारले तर शरीरात काय बदल होतील?

Aarti Badade
उठक-बैठक काढण्याचा हा प्रकार दिसायला साधा असला तरी, याचे परिणाम अत्यंत शक्तिशाली आणि कायापालट करणारे आहेत.
Squat Benefits for weight loss body
Sakal
स्क्वॉट्स करताना पाठीचा कणा स्थिर ठेवण्यासाठी पोटाच्या स्नायूंवर ताण येतो, ज्यामुळे 'कोअर' मजबूत होतो आणि पोश्चर सुधारते.
हा व्यायाम हाडांची घनता (Bone Density) वाढवण्यास मदत करतो, ज्यामुळे भविष्यात ऑस्टियोपोरोसिससारख्या आजारांचा धोका कमी होतो.
स्क्वॉट्समुळे शरीरातील सर्वात मोठे स्नायू सक्रिय होतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कॅलरीज जळतात आणि वजन कमी होण्यास मदत होते.
नियमित सरावामुळे नितंब, गुडघे आणि घोट्याचे सांधे लवचिक होतात, ज्यामुळे दैनंदिन हालचाली करणे सोपे जाते.
खाली बसताना पाठ सरळ ठेवा आणि गुडघे पायाच्या अंगठ्याच्या पुढे जाणार नाहीत याची काळजी घ्या; सातत्य राखल्यास ३० दिवसांत फरक दिसेल.
जर तुम्हाला गुडघेदुखी किंवा पाठीचा त्रास असेल, तर हा व्यायाम करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या आणि शरीराला रिकव्हरीसाठी वेळ द्या.
