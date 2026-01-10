छत्रपतींच्या काळात पेशव्यांची चलनव्यवस्था कशी होती? 1 मोहोर म्हणजे किती रुपये?

Sandip Kapde
अठराव्या शतकात सातारकर छत्रपतींच्या अंमलाखाली पेशव्यांची स्वतंत्र पण मान्य चलनव्यवस्था अस्तित्वात होती.
इ.स. १७०० नंतर मराठ्यांनी मोगली चलनपद्धती स्वीकारून व्यवहार अधिक सुलभ केले.
तांब्याचा पैसा, सोन्याचा होन, चांदीचा रुपया आणि सोन्याची मोहोर अशी नाणी प्रचलित होती.
नाण्यांवरील मजकूर मोगल पद्धतीचा असला तरी ओळख दर्शवणारी स्वतंत्र चिन्हे वापरली जात.
सरकारी टाकसाळींसोबत मक्त्याने दिलेल्या बिगरसरकारी टाकसाळीही कार्यरत होत्या.
मक्तेदारी टाकसाळींमुळे सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळत असे.
नाणी पाडण्यापेक्षा बाजारातील नाण्यांच्या दर्जाचे नियमन अधिक महत्त्वाचे मानले जाई.
नाण्यांचे मूल्य त्यातील धातूचे वजन आणि शुद्धतेवर अवलंबून असे.
खजिन्यात जमा होणारी नाणी तपासण्यासाठी पोतनीस नावाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक असे.
एका रुपयाच्या अधेली म्हणजे आठ आणे आणि चवली म्हणजे चार आणे अशी नावे रूढ होती.
तांब्याच्या नाण्यांत ढबू म्हणजे दोन पैसे आणि धेला म्हणजे अर्धा पैसा अशी मोजणी होती.
रुका या लहान मूल्याला पुढे पै असेही नाव प्रचलित झाले.
तीन रुके म्हणजे एक पैसा, चार पैसे म्हणजे एक अणा आणि सोळा आणे म्हणजे एक रुपया असा हिशेब होता.
सुमारे साडेतीन रुपये म्हणजे एक होन असा विनिमय मानला जात असे.
बारा ते पंधरा रुपये म्हणजे एक सोन्याची मोहोर असून हा दर स्थानानुसार बदलत असे.
shivaji maharaj
