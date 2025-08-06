दिल्लीतील लाल किल्ला सुरूवातीला कोणत्या रंगात होता? नंतर तो लाल रंगात का आणि कुणी रंगवला?

Mansi Khambe

लाल किल्ला

दिल्लीतील लाल किल्ला हा केवळ भारताचा अभिमानच नाही तर इतिहास आणि संस्कृतीचे मौल्यवान प्रतीक देखील आहे.

लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण

दरवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी म्हणजेच स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशाचे पंतप्रधान लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करतात. दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर आपला राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अभिमानाने फडकतो.

पूर्वी लाल रंगाचा नव्हता

पण तुम्हाला माहिती आहे का की ज्याला आपण 'लाल किल्ला' म्हणतो तो पूर्वी लाल रंगाचा नव्हता. आपण त्याच्या रंगामुळे लाल किल्ला म्हणतो तो पूर्वी कोणता रंगाचा होता आणि तो कधी आणि कोणी रंगवला?

किला-ए-मुबारक

लाल किल्ल्याचे जुने नाव 'किला-ए-मुबारक' होते. १७ व्या शतकात मुघल सम्राट शाहजहानने तो बांधला होता. बांधण्यासाठी एक दशक लागले.

मुघल स्थापत्यकला

हा किल्ला सम्राटाच्या शक्ती आणि भव्यतेचे प्रतीक म्हणून बांधण्यात आला होता. हा किल्ला मुघल स्थापत्यकलेचा एक उत्तम नमुना आहे. ज्यामध्ये पर्शियन, तिमुरी आणि हिंदू शैलींचे मिश्रण दिसून येते.

शाहजहान

हा किल्ला मूळतः पांढऱ्या रंगाचा होता. कारण जेव्हा शाहजहानने तो बांधला तेव्हा किल्ल्याच्या भिंती आणि अनेक भाग पांढरा चुना आणि संगमरवरी रंगाने बनलेले होते. ज्यामुळे त्याला एक चमकदार पांढरा लूक मिळाला.

ब्रिटीश

१८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर जेव्हा ब्रिटीशांनी किल्ला ताब्यात घेतला. तेव्हा त्यांनी त्याची देखभाल करण्यास सुरुवात केली. कालांतराने पांढऱ्या चुनखडीच्या भिंती खराब होऊ लागल्या.

भिंती लाल रंगवल्या

त्यानंतर १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला किल्ल्याच्या दुरुस्तीदरम्यान ब्रिटीशांनी त्याच्या भिंती लाल रंगवल्या.

लाल वाळूचा दगड

हा निर्णय केवळ संवर्धनासाठीच नाही तर लाल वाळूच्या दगडाच्या ताकदीमुळे आणि त्या वेळी प्रचलित असलेल्या साहित्याच्या वापरामुळे घेण्यात आला. तेव्हापासून हा किल्ला 'लाल किल्ला' म्हणून प्रसिद्ध झाला.

