छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञापत्रातून सर्वसामान्यांनी काय शिकावे?

कुटुंबाचा विकास

सामान्यांनी त्यांच्या कुटुंबाची विकासाची वाटचाल टप्याटप्याने निर्धारित करताना जोडण्याची दक्षता घ्यावी.

सेवकाची काळजी

सेवकास प्रोत्साहन व बळ देत जावे आणि त्यांचा स्नेह घेत जावा.

आत्मसन्मान

सामान्यजनांच्या आत्मसन्मानास धक्का लागू न देणे.

बक्षिसे द्यावीत

पुण्यवंतांना बक्षिसे द्यावीत जेणेकरून त्यांचा राज्यकार्याच्या उत्कर्षास हातभार लागेल.

वृक्ष लागवड

गरजांपूर्तीसाठी व समृद्धीसाठी वृक्ष लागवड करावी.

अन्न व जलसुरक्षितता साधावी

सर्वसामान्यांनी अन्न व जलसुरक्षितता साधावी.

स्वच्छता

राज्यात नेहमी स्वच्छ ठेवावे.

एकता असावी

शत्रुशी लढताना आपसात एकी असावी.

संदर्भ

याबद्दल सविस्तर माहिती आज्ञापत्र श्रीशिवछत्रपतींची राजनीती यामधून घेतली आहे.

