हिवाळ्यात खोबऱ्याचे तेल घट्ट होते? मग ‘या’ सोप्या टिप्स नक्की करा

Puja Bonkile

हिवाळा

हिवाळ्यात खोबऱ्याचे तेल अनेकदा घट्ट होते.

वापर

ज्यामुळे ते वापरणे कठीण होते.

घरगुती उपाय

काही सोप्या घरगुती उपायांनी तुम्ही ते घट्ट होण्यापासून रोखू शकता.

द्रवरुप

या पद्धती तेल संपूर्ण काळ द्रवरूप ठेवू शकतात, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या त्वचेवर आणि केसांवर त्याचे फायदे कोणत्याही त्रासाशिवाय अनुभवू शकता.

गरम पाणी

जर नारळाचे तेल घट्ट झाले असेल तर ते गरम पाण्याच्या भांड्यात ५-६ मिनिटे ठेवा.

थंड जागा

तेल थंड जागी साठवू नका. त्याऐवजी ते सूर्यप्रकाश असलेल्या ठिकाणी किंवा स्वयंपाकघरात चुलीजवळ ठेवा.

तेल मिसळा

जर तुम्ही वारंवार नारळाचे तेल वापरत असाल तर ते मोहरीचे तेल किंवा आर्गन तेल यासारख्या नॉन-सॉलिडिफायिंग तेलात मिसळा. यामुळे नारळाचे तेल घट्ट होण्यापासून रोखले जाईल आणि ते तुमच्या केसांना किंवा त्वचेला लावणे सोपे होईल.

