मुघल बादशहा एका दिवसात किती आणि काय-काय खायचे?

संतोष कानडे
मुघल बादशहांचे ताट अतिशय शाही आणि विविध पदार्थांनी भरलेले असायचे.
त्यांच्या स्वयंपाकघरात भारतीय, पर्शियन आणि मध्य आशियाई पाककृतींचा प्रभाव दिसत असे.
सकाळच्या जेवणात भाकरीसारखे पदार्थ, पोळ्या, फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थ असू शकत.
मुघलांच्या शाही मेजवानीत सुगंधी मसाले घातलेला भात आणि पुलाव यांना विशेष महत्त्व होते.
मांसाहारी पदार्थांमध्ये मेंढीचे मांस, कोंबडी आणि विविध प्रकारचे कबाब बनवले जात असत.
काही पाककृतींमध्ये बदाम, पिस्ते, मनुका आणि केशर यांचा वापर केला जात असे.
शाही स्वयंपाकी पदार्थांची चव, सुगंध आणि सजावट याकडे विशेष लक्ष देत असत.
जेवणानंतर फळे, मिठाई आणि सुकामेवा दिला जात असे.
बादशहांच्या आवडीनुसार आणि काळानुसार त्यांच्या आहारात बदल होत असत; प्रत्येक बादशहाचा आहार सारखा नव्हता.
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