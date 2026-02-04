सीमेवरील तारांवर रिकाम्या काचेच्या बाटल्या का टांगल्या जातात? जाणून घ्या नेमकं कारण...

Mansi Khambe
भारताच्या लांब सीमा बहुतेकदा घनदाट जंगले, डोंगराळ प्रदेश आणि दुर्गम भागातून जातात. या भागात सर्वत्र उच्च तंत्रज्ञानाचे सेन्सर किंवा कॅमेरे बसवणे सोपे नाही.
म्हणूनच, सुरक्षा दल वर्षानुवर्षे एक सोपा पण प्रभावी उपाय वापरत आहेत. सीमेवरील काटेरी तारांवर रिकाम्या काचेच्या बाटल्या लटकवल्या जातात.
जेव्हा एखादी व्यक्ती, घुसखोर किंवा वन्य प्राणी तारांना स्पर्श करतात किंवा ओलांडण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा लटकलेल्या बाटल्या एकमेकांवर आदळतात आणि मोठा आवाज येतो.
रात्रीच्या शांततेत हा आवाज दूरवर ऐकू येतो. हा आवाज सीमेवर तैनात असलेल्या सैनिकांना इशारा देतो, ज्यामुळे त्यांना ताबडतोब सतर्क होण्यास मदत होते.
सीमेवरील अनेक भागात नेहमीच वीज उपलब्ध नसते. पाऊस, बर्फवृष्टी किंवा खराब हवामानात उच्च-तंत्रज्ञान प्रणाली बिघडू शकतात. परंतु काचेच्या बाटल्यांना वीज, बॅटरी किंवा नेटवर्कची आवश्यकता नसते.
ते सर्व हवामानात २४ तास कार्यरत असतात. ज्यामुळे ते एक विश्वासार्ह बॅकअप सुरक्षा प्रणाली बनतात. रिकाम्या काचेच्या बाटल्या सहज उपलब्ध असतात. त्या बसवण्यासाठी फारसा खर्च येत नाही.
महागड्या सेन्सर्स, थर्मल कॅमेरे आणि अलार्म सिस्टीमच्या तुलनेत ही पद्धत अत्यंत किफायतशीर आहे. आजही अनेक सीमावर्ती भागात ती वापरली जाते. कारण ती कमी खर्चात लक्षणीय सुरक्षा प्रदान करते.
सीमेवर वन्य प्राण्यांची हालचाल सामान्य आहे. कधीकधी, प्राण्यांच्या हालचाली आणि घुसखोरी यात फरक करणे कठीण होऊ शकते.
बाटल्यांचा आवाज सैनिकांना तारांजवळील हालचालींबद्दल सतर्क करतो. त्यानंतर ते परिस्थितीनुसार योग्य ती कारवाई करतात. ही पद्धत नवीन नाही.
प्राचीन काळापासून गावांमध्ये, शेतांमध्ये आणि सीमावर्ती भागात अशा प्रकारचे घरगुती अलार्म वापरले जात आहेत. तंत्रज्ञानाच्या या युगातही, हे सिद्ध होते की साधेपणा आणि अनुभवावर आधारित उपाय बहुतेकदा सर्वात विश्वासार्ह असतात.
