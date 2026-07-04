हवामान विभागाच्या रेड, ऑरेंज आणि येलो अलर्टचा अर्थ काय?

Vinod Dengale
सध्या देशभरात आणि राज्यभरात मुसळधार पाऊस सुरू असून आहे.
Mansoon Update
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मुसळधार पावसामुळे हवामान विभागाकडून रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, यलो आणि ग्रीन अलर्ट दिला जातो.
4 Alert
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हवामान विभागाच्या या सतर्कतेच्या अलर्टचा नेमका अर्थ तुम्हाला माहिती आहे का?
IMD Alert Meaning
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जेव्हा पाऊस 204 मि.मी किंवा त्यापेक्षा जास्त पडण्याची शक्यता असते. यात मुसळधार पाऊस, अतिवृष्टी, पुर किंवा ढगफुटीची शक्यता असते.
Red Alert
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रेड अलर्ट दरम्यान नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये आणि धोकादायक भागांत जाणे पूर्णपणे टाळावे.
Red Alert Risk
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यात पाऊस 115 ते 204 मि.मी.दरम्यान पडण्याचा अंदाज असतो. यात अत्यंत गरज असेल तरच घराबाहेर पडावे.
Orange Alert
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जेव्हा पाऊस 64 ते 115 मि.मी.दरम्यान पडण्याचा अंदाज असतो तेव्हा दिला जातो. हा अलर्ट केवळ सावधगिरीसाठी असतो.
Yellow alert
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जेव्हा 15 ते 64 मि.मी दरम्यान पावसाची शक्यता असते. यात परिस्थिती नियंत्रणात असते व कोणतीच काळजी करण्याची आवश्यकता नसते.
Green Alert
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These 5 Hidden Monsoon Getaways Near Pune Are Pure Magic
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