सर आणि मॅडमचा शब्दांचा अर्थ काय? ते कुठून आले? जाणून घ्या...

शाळा, कॉलेज किंवा ऑफिसमध्ये, आपण आपल्या वरिष्ठांना, शिक्षकांना किंवा कोणत्याही अनुभवी व्यक्तीला संबोधित करताना "सर" आणि "मॅडम" हे शब्द सर्वत्र वापरतो.
हे शब्द आता आपल्या सामान्य बोलीचा भाग बनले आहेत. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हे शब्द कुठून आले? त्यांचा अर्थ काय? यापैकी कोणताही शब्द मूळचा भारतातील नाही.
"सर" हा शब्द एखाद्या आदरणीय व्यक्तीला, उच्च अधिकाऱ्याला किंवा शिक्षकाला उद्देशून वापरला जातो. हा शब्द मूळचा भारतीय नाही. तो फ्रेंच शब्द "सर" पासून आला आहे.
हा शब्द राजे, उच्च अधिकारी आणि आदरणीय पुरुषांना संदर्भित करण्यासाठी वापरला जात असे. बोलीभाषेत प्रवेश केल्यानंतर, हा शब्द "सर" झाला.
आज, वयाने मोठे, वरिष्ठ, अनुभवी, पदावर असलेले किंवा त्यांचे शिक्षक देखील "सर" म्हणून संबोधले जातात. मॅडम या शब्दाची मुळे युरोपियन भाषांमध्येही आहेत.
हा शब्द "मॅडम" या फ्रेंच शब्दापासून आला आहे. फ्रान्समध्ये, हा शब्द उच्च वर्गातील शक्तिशाली महिलांचा सन्मान करण्यासाठी वापरला जात असे.
याचा अर्थ मा - माझी + डेम - लेडी, म्हणजे माझी लेडी. डेम हा शब्द डोमिना या शब्दापासून आला आहे, ज्याचा अर्थ शिक्षिका किंवा आदरास पात्र असलेली स्त्री आहे.
हळूहळू, मॅडम हा शब्द मॅडममध्ये विकसित झाला आणि सरचे स्त्रीलिंगी रूप म्हणून वापरला जाऊ लागला. इतर शब्दांप्रमाणे, सर आणि मॅडम हे शब्द ब्रिटिशांसोबत भारतात आले. हळूहळू लोकप्रिय झाले.
शालेय विद्यार्थी असोत किंवा कार्यालयीन कर्मचारी असोत हे शब्द सर्वांसाठी सामान्य झाले. आज बाजारात असोत किंवा इतरत्र, लोक अनोळखी लोकांनाही संबोधित करण्यासाठी सर आणि मॅडम हे शब्द वापरतात.
