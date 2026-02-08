बँकिंग व्यवस्था सुरू करणारा जगातील पहिला देश कोणता? 'ही' आहे जगातील सर्वात जुनी बँक...

Mansi Khambe
बँका आपल्या जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का त्यांचा इतिहास किती जुना आहे? बँकांचा इतिहास इटलीमध्ये सुरू होतो.
आधुनिक अर्थव्यवस्था आकार घेण्याच्या खूप आधी, इटालियन शहरे आणि राज्यांनी संघटित बँकिंगचा पाया घातला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जगातील सर्वात जुनी बँक अजूनही तिथे कार्यरत आहे.
इटलीला आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेचे जन्मस्थान मानले जाते. मध्ययुगीन आणि पुनर्जागरण काळात, फ्लोरेन्स, व्हेनिस, जेनोवा आणि सिएना सारखी शक्तिशाली व्यापारी शहरे युरोपची आर्थिक केंद्रे बनली.
व्यापाऱ्यांना पैसे साठवण्यासाठी चलनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि लांब पल्ल्याच्या व्यापारासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी सुरक्षित जागेची आवश्यकता होती.
या मागणीमुळे संरचित बँका, लेखी करार आणि व्याज-आधारित कर्जे उदयास आली. जगातील सर्वात जुन्या बँकेचा मान बॅंका मोंटे देई पास्ची डी सिएना यांच्याकडे आहे.
४ मार्च १४७२ रोजी सिएना येथे स्थापन झालेली ही बँक गेल्या ५५० वर्षांहून अधिक काळ सतत कार्यरत आहे. मूळतः मोंटे डी पिएटा म्हणून स्थापन झालेली ही एक धर्मादाय वित्तीय संस्था होती.
ती गरीब शेतकरी आणि नागरिकांना कमी व्याजदराने कर्ज देण्यासाठी आणि शोषण करणाऱ्या सावकारांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी डिझाइन केलेली होती.
आधुनिक युगातही, बांका मोंटे देई पास्ची दि सिएना ही एक प्रमुख वित्तीय संस्था आहे. २०२५ मध्ये मेडिओबँकाने तिचे अधिग्रहण केल्यानंतर, ती इटलीची तिसरी सर्वात मोठी बँक बनली.
यावरून हे सिद्ध होते की शतकानुशतके जुनी संस्था देखील समकालीन वित्तव्यवस्थेशी जुळवून घेऊ शकते. जरी इटलीने आधुनिक बँकिंगचा पाया रचला असला तरी, व्यवहार आणि ठेवींची संकल्पना खूपच जुनी आहे.
बॅबिलोनिया, अॅसिरिया आणि भारत यासारख्या प्राचीन संस्कृतींमध्ये सुरुवातीची बँकिंग अस्तित्वात होती. मंदिरे आणि व्यापारी धान्य आणि मौल्यवान धातू जमा करत असत. कर्ज देत असत.
भारताला बँकिंगचाही मोठा इतिहास आहे. वसाहतवादी काळात बँक ऑफ मद्रास ही भारतात स्थापन झालेली सर्वात जुनी बँक होती.
आधुनिक काळात स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही देशातील सर्वात जुनी बँक मानली जाते. ज्याची मुळे बँक ऑफ कलकत्ता येथे उगम पावतात.
