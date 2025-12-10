हिवाळ्यात रोज गूळ खाल्ल्याने काय होते?

Puja Bonkile
गूळ हा उष्ण गुणधर्माचा असल्यामुळे हिवाळ्यात शरीर गरम ठेवण्यास मदत करतो.
गुळातील अँटिऑक्सिडंट्स आणि खनिजे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.
जेवणानंतर गूळ खाल्ल्याने गॅस, अपचन आणि अॅसिडिटीचा त्रास कमी होतो.
गूळ आयर्नने समृद्ध असल्याने हिमोग्लोबिन वाढते.
शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर काढण्यास गूळ मदत करतो.
गूळ हा नैसर्गिक एनर्जी बूस्टर आहे. यामुळे हिवाळ्यात थकवा जाणवत नाही
रक्तशुद्धी आणि सुधारलेल्या पचनामुळे त्वचा अधिक चमकदार दिसते.
गूळ, आलं किंवा तिळाबरोबर खाल्यास श्वसनाच्या तक्रारी कमी होतात.
