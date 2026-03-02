भारत इराणकडून काय खरेदी करतो? युद्धामुळे कोणत्या वस्तू महाग होतील? वाचा...

Mansi Khambe

इस्रायली

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित नाही तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर जाणवत आहे. इस्रायली आणि अमेरिकन हल्ल्यांनंतर इराणने केलेल्या प्रत्युत्तरात्मक कृतींमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

इराण

या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूनंतर परिस्थिती सतत बिघडत चालली आहे. म्हणूनच, भारताने हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की तो इराणमधून काय आयात करतो. युद्ध झाल्यास कोणत्या वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात.

संबंध

भारत आणि इराणमध्ये दीर्घकाळापासून संबंध आहेत. दोन्ही देशांनी १९५० मध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. १९७० नंतर व्यापारी संबंध मजबूत झाले.

निर्बंध

अमेरिकेच्या निर्बंधांना न जुमानता, दोन्ही देशांनी वारंवार पर्यायी देयक व्यवस्था स्वीकारल्या आहेत. ज्यामध्ये रुपया-रियाल प्रणालीचा समावेश आहे. ऊर्जा, सागरी व्यापार मार्ग आणि मध्य आशियातील प्रवेशाच्या दृष्टीने इराण हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा देश आहे.

अफगाणिस्तान

या कारणास्तव, भारताने इराणच्या चाबहार बंदरात गुंतवणूक केली आहे, जे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये माल वाहतूक करण्यासाठी एक धोरणात्मक मार्ग म्हणून काम करते.

कच्चे तेल

इराण एकेकाळी भारताला तेलाचा प्रमुख पुरवठादार होता. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर आयात कमी झाली, परंतु जागतिक बाजारपेठेत इराणी पुरवठ्यात अडथळा आल्याने आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती वाढू शकतात. याचा थेट परिणाम भारताच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर होतो.

पेट्रोकेमिकल्स आणि रासायनिक उत्पादने

भारत इराणमधून काही पेट्रोकेमिकल्स आणि औद्योगिक रसायने देखील आयात करतो. हे प्लास्टिक, खते, औषधनिर्माण आणि उत्पादन क्षेत्रात वापरले जातात. पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास उत्पादन खर्च वाढू शकतो.

सुकामेवा आणि फळे

पिस्ता, खजूर, केशर आणि इतर सुकामेवा इराणमधून आयात केले जातात. सफरचंद आणि किवी सारखी फळे देखील आयात केली जातात. युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास या किमती वाढू शकतात.

काच आणि इतर औद्योगिक वस्तू

काही काचेच्या वस्तू आणि औद्योगिक उत्पादने इराणमधून भारतात येतात. त्याचा परिणाम मर्यादित असू शकतो, परंतु किमतींमध्ये वाढ झाल्याने लघु उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो.

होर्मुझ सामुद्रधुनी

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा मोठा भाग आखाती प्रदेशाशी जोडलेला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल मार्गांपैकी एक आहे. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीचा मोठा भाग या मार्गाने येतो.

आयात बिल

विश्लेषकांच्या मते, या समुद्री मार्गात अडथळा निर्माण झाल्यास भारताच्या एकूण मासिक आयातीच्या ५०% पर्यंत परिणाम होऊ शकतो. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत वाढेल आणि भारताचे आयात बिल वाढेल.

तेलाची किंमत

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे लाल समुद्र कॉरिडॉर आणि आसपासच्या समुद्री मार्गांमध्ये जोखीम वाढतात. जहाज विमा महाग होतो आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो.

निर्यात

याचा परिणाम केवळ तेलावरच नाही तर इतर आयात आणि निर्यातीवरही होतो. वाढत्या लॉजिस्टिक्स खर्चामुळे भारताची निर्यात अधिक महाग होऊ शकते, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत त्याची स्पर्धात्मकता प्रभावित होऊ शकते.

परिणाम

जर तणाव कायम राहिला तर पेट्रोल आणि डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, विमान भाडे, वाहतूक खर्च, खाद्यतेल, पॅकेज केलेल्या वस्तू, सुकामेवा आणि आयात केलेल्या फळांच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

महागाई

ऊर्जेच्या किमती जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात खर्च वाढवतात, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असते

