इराण कसा दिसतो? सौंदर्य पाहून जगही थक्क होतं!

Sandip Kapde
इराण-अमेरिका तणावामुळे इराण पुन्हा चर्चेत आला आहे; पण त्याची समृद्ध संस्कृती अनेकांना माहीत नाही, आणि भारताशीही त्याचे मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले असून काश्मीर मुद्द्यावर त्याने भारताला पाठिंबा दिला आहे.
Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless
esakal
इराण हा प्राचीन संस्कृतीचा वारसा असलेला देश असून पर्शियन साम्राज्याची गौरवशाली परंपरा येथे दिसून येते.
इराणची संस्कृती अत्यंत समृद्ध असून संगीत, कविता आणि कला यांना विशेष महत्त्व दिले जाते.
या देशात इस्लाम धर्म प्रामुख्याने मानला जातो आणि धार्मिक परंपरांचा दैनंदिन जीवनावर मोठा प्रभाव आहे.
इराणमध्ये फारसी (पर्शियन) ही मुख्य भाषा असून ती साहित्यिक मानली जाते.
डोंगर, वाळवंट, समुद्रकिनारे आणि हिरवेगार प्रदेश यामुळे इराणचे नैसर्गिक सौंदर्य विविधतेने भरलेले आहे.
तेहरान, इस्फहान आणि शिराझ ही शहरे ऐतिहासिक वास्तू आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम दाखवतात.
इराणी खाद्यपदार्थ सुगंधी मसाले, भात आणि मांसाहारी पदार्थांसाठी प्रसिद्ध आहेत.
इराणचे राजकारण जागतिक पातळीवर नेहमी चर्चेत असते, विशेषतः अमेरिकेसोबतच्या तणावामुळे.
इराणने अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर भारताला पाठिंबा दिला असून दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिक संबंध आहेत.
इराणी लोक त्यांच्या परंपरा, सण आणि कुटुंबीय मूल्यांना खूप जपतात.
मशीदींचे निळे टाइल्स, कमानी आणि भव्य इमारती इराणच्या वास्तुकलेचे वैशिष्ट्य दर्शवतात.
आजच्या जागतिक परिस्थितीत इराण हा देश राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
