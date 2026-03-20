इराण कसा दिसतो? सौंदर्य पाहून जगही थक्क होतं!

Sandip Kapde

इराण-अमेरिका

इराण-अमेरिका तणावामुळे इराण पुन्हा चर्चेत आला आहे; पण त्याची समृद्ध संस्कृती अनेकांना माहीत नाही, आणि भारताशीही त्याचे मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले असून काश्मीर मुद्द्यावर त्याने भारताला पाठिंबा दिला आहे.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

इतिहास

इराण हा प्राचीन संस्कृतीचा वारसा असलेला देश असून पर्शियन साम्राज्याची गौरवशाली परंपरा येथे दिसून येते.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

संस्कृती

इराणची संस्कृती अत्यंत समृद्ध असून संगीत, कविता आणि कला यांना विशेष महत्त्व दिले जाते.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

धर्म

या देशात इस्लाम धर्म प्रामुख्याने मानला जातो आणि धार्मिक परंपरांचा दैनंदिन जीवनावर मोठा प्रभाव आहे.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

भाषा

इराणमध्ये फारसी (पर्शियन) ही मुख्य भाषा असून ती साहित्यिक मानली जाते.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

निसर्ग

डोंगर, वाळवंट, समुद्रकिनारे आणि हिरवेगार प्रदेश यामुळे इराणचे नैसर्गिक सौंदर्य विविधतेने भरलेले आहे.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

शहरे

तेहरान, इस्फहान आणि शिराझ ही शहरे ऐतिहासिक वास्तू आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम दाखवतात.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

खाद्यसंस्कृती

इराणी खाद्यपदार्थ सुगंधी मसाले, भात आणि मांसाहारी पदार्थांसाठी प्रसिद्ध आहेत.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

राजकारण

इराणचे राजकारण जागतिक पातळीवर नेहमी चर्चेत असते, विशेषतः अमेरिकेसोबतच्या तणावामुळे.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

भारतसंबंध

इराणने अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर भारताला पाठिंबा दिला असून दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिक संबंध आहेत.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

परंपरा

इराणी लोक त्यांच्या परंपरा, सण आणि कुटुंबीय मूल्यांना खूप जपतात.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

वास्तुकला

मशीदींचे निळे टाइल्स, कमानी आणि भव्य इमारती इराणच्या वास्तुकलेचे वैशिष्ट्य दर्शवतात.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

महत्त्व

आजच्या जागतिक परिस्थितीत इराण हा देश राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

Iran’s Stunning Beauty Will Leave You Speechless

|

esakal

इराणच्या राजाने शिवरायांचे कौतुक करत औरंगजेबाचा केला होता अपमान

Iran Shah’s Letter Mocking Aurangzeb Over Shivaji Maharaj

|

esakal

येथे क्लिक करा