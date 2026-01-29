‘Mayday’ म्हणजे नेमकं काय? विमानाला धोका निर्माण झाल्यावर पायलट हा शब्द का उच्चारतो?

Anushka Tapshalkar
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी विमान लँड करताना झालेल्या अपघातात दुर्दैवी निधन झालं.
धोक्याची चाहूल लागताच पायलटने ‘मेडे कॉल’ का दिला नाही, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. पण हा कॉल नेमका काय असतो आणि तो देणं का महत्त्वाचं असतं, ते जाणून घेऊया.
‘Mayday’ हा एक आपत्कालीन कोड वर्ड आहे. विमान संकटात असताना पायलट रेडिओवर तीन वेळा “Mayday Mayday Mayday” असा कॉल करतो.
हा शब्द केवळ गंभीर संकटात, जसे की इंजिन फेल होणे, आग लागणे किंवा क्रॅश लँडिंगची गरज भासल्यास वापरला जातो.
पायलट ‘आपत्कालीन स्थिती’ अशी थेट घोषणा करत नाही. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीती व गोंधळ पसरण्याचा धोका टळतो.
“Mayday” ऐकताच विमानातील क्रू त्वरित सावध होतात आणि आपत्कालीन प्रक्रिया सुरू करतात.
रेडिओवर हस्तक्षेप, आवाज किंवा गोंगाट यामुळे संदेश स्पष्ट पोहोचावा म्हणून ‘Mayday’ तीन वेळा उच्चारला जातो.
1920 मध्ये लंडनच्या क्रॉडॉन एअरपोर्टवरील रेडिओ ऑफिसर फ्रेडरिक मॉकफोर्ड यांनी ‘m’aider’ या फ्रेंच शब्दावरून ‘Mayday’ तयार केला.
‘M’aider’ चा अर्थ होतो “माझी मदत करा”. हाच शब्द इंग्रजीत 'Mayday' म्हणून वापरला जातो.
