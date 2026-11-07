Vastu Beliefs About Bats at Night : रात्री झोपताना वटवाघूळ दिसणे शुभ की अशुभ? जाणून घ्या काय सांगते वास्तूशास्त्र

बाळकृष्ण मधाळे
रात्रीच्या वेळी वटवाघूळ दिसणे अनेकजण अशुभ मानतात. वास्तुशास्त्र आणि पारंपरिक समजुतींनुसार यामागे काही संकेत सांगितले जातात. जाणून घ्या या समजुती काय आहेत.
Bat Appearing at Night
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रात्री वटवाघूळ दिसणे हे घरातील कलहाचे संकेत मानले जाते. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद आणि नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो, अशी समजूत आहे.
Bat Appearing at Night
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काही पारंपरिक मान्यतांनुसार, रात्री वटवाघूळ दिसणे हे आर्थिक अडचणींचे लक्षण मानले जाते. घरातील आर्थिक स्थिती बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
Bat Appearing at Night
esakal
वास्तुशास्त्रातील काही समजुतींनुसार, वटवाघूळ दिसणे हे घरातील नकारात्मक ऊर्जेशी जोडले जाते. त्यामुळे कामांमध्ये अडथळे येतात, असे मानले जाते.
Bat Appearing at Night
esakal
काही लोकांच्या मान्यतेनुसार, रात्री वटवाघूळ दिसणे हे कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्याशी संबंधित संकटाचे संकेत मानले जाते.
Bat Appearing at Night
esakal
पारंपरिक समजुतींमध्ये रात्री वटवाघूळ दिसणे हे आगामी संकटाचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे अशा घटनेकडे काहीजण अशुभ संकेत म्हणून पाहतात.
Bat Appearing at Night
esakal
काही लोककथांमध्ये वटवाघुळांचा संबंध दुष्ट शक्तींशी जोडला जातो. रात्री वटवाघूळ दिसणे म्हणजे नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव असल्याची समजूतही प्रचलित आहे.
Bat Appearing at Night
esakal
वटवाघूळ हा निशाचर प्राणी आहे. तो अन्नाच्या शोधात किंवा निवाऱ्यासाठी रात्री बाहेर पडतो. त्यामुळे घराजवळ किंवा खिडकीत दिसणे ही नैसर्गिक घटना असू शकते.
Bat Appearing at Night
esakal
वटवाघूळ दिसल्याने आर्थिक संकट, आजार किंवा कौटुंबिक कलह होतो, याला वैज्ञानिक आधार नाही. त्यामुळे अशा समजुतींमुळे घाबरून न जाता वस्तुस्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Bat Appearing at Night
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House Sparrow Entering Home
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