फक्त जीभ पाहून कळू शकतं आरोग्याचं गुपित? जाणून घ्या खरं काय!

Anushka Tapshalkar

गुलाबी जीभ म्हणजे काय?

निरोगी जीभ साधारण फिकट ते मध्यम गुलाबी असते. तिच्यावर छोटे पॅपिली दिसतात. सकाळी उठल्यावर हलका पांढरट थर असणे सामान्य असू शकते.

Tongue Color Health Signs

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पांढरी जीभ

जिभेवर पांढरा थर अपुरी स्वच्छता, कोरडेपणा, धूम्रपान किंवा ओरल थ्रशमुळे दिसू शकतो. पांढरा चट्टा निघत नसेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Tongue Color Health Signs

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sakal

फिकट जीभ

जीभ किंवा तोंडाची त्वचा फिकट दिसणे हे अॅनिमिया किंवा लोहाच्या कमतरतेचे संकेत असू शकते. मात्र, निदानासाठी रक्ततपासणी आवश्यक आहे.

Tongue Color Health Signs

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sakal

लाल आणि गुळगुळीत जीभ

जीभ लाल, चमकदार किंवा गुळगुळीत दिसणे हे लोह, फोलेट किंवा व्हिटॅमिन B12 कमतरतेचे संकेत असू शकते. काही संसर्गांमध्ये ‘स्ट्रॉबेरी टंग’ही दिसते.

Tongue Color Health Signs

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sakal

पिवळी किंवा नारिंगी जीभ

पिवळसर जीभ जिवाणूंचा थर, अपुरी तोंडाची स्वच्छता किंवा कोरडेपणामुळे दिसू शकते. धूम्रपान, काही पदार्थ, औषधे किंवा सप्लिमेंट्समुळेही रंग बदलू शकतो. पिवळी जीभ म्हणजे पोटाचा आजारच, असे नाही.

Tongue Color Health Signs

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sakal

निळी किंवा जांभळी जीभ

जीभ किंवा ओठ निळसर-जांभळे पडणे रक्तातील ऑक्सिजन कमी झाल्याचे संकेत असू शकते. श्वास घेण्यास त्रास किंवा छातीत दुखत असल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Tongue Color Health Signs

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sakal

काळी आणि केसाळ जीभ

काळी, तपकिरी किंवा केसाळ जीभ दिसली तरी ती नेहमी गंभीर नसते. Black Hairy Tongueमध्ये पॅपिली लांब होऊन त्यावर जिवाणू व अन्नकण साचतात. अस्वच्छता, धूम्रपान, कोरडेपणा आणि काही अँटीबायोटिक्स यामुळे धोका वाढू शकतो.

Tongue Color Health Signs

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sakal

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Does lemon coffee help with weight loss

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