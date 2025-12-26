लॅपटॉप चार्जरवर काळा गोलाकार भाग का असतो? जाणून घ्या त्याचं वैशिष्ट्य...

Mansi Khambe

लॅपटॉपचा वापर

आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात अनेक गोष्टी वापरतो, पण त्यामागील तर्क आपल्याला समजत नाही. घरून काम करणारे लोक आता लॅपटॉपचा वापर जास्त प्रमाणात करू लागले आहेत.

ब्लॅक बॉक्स

तुम्ही हे लक्षात घेतले आहे का की लॅपटॉपमध्ये अनेकदा ब्लॅक बॉक्स असतो? तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हा बॉक्स का असतो?

काळा गोल भाग

लॅपटॉप चार्जरमधील काळा गोल भाग फेराइट बीड किंवा फेराइट चोक म्हणून ओळखला जातो. त्याला फेराइट सिलेंडर देखील म्हणतात.

इलेक्ट्रॉनिक सर्किट

हा काळा भाग एक प्रकारचा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आहे. तो लॅपटॉपपर्यंत पोहोचणारा उच्च वारंवारता प्रवाह कमी करतो. फेराइट बीड उच्च वारंवारता प्रवाह दाबण्याचे काम करतो.

लॅपटॉपचे नुकसान

यामुळे डिव्हाइसचे नुकसान होण्याची शक्यता कमी होते. जर हा बॉक्स गहाळ असेल तर लॅपटॉपचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढते.

रेडिओ फ्रिक्वेन्सी

हा ब्लॅक बॉक्स लॅपटॉपमधील अडथळा कमी करतो. त्याशिवाय, आजूबाजूच्या रेडिओ फ्रिक्वेन्सीमुळे स्क्रीन झगमगते, ज्यामुळे झगमगते.

विद्युत प्रवाह

हा बॉक्स ही समस्या दूर करतो. शिवाय, जेव्हा लॅपटॉपमधून विद्युत प्रवाह जातो तेव्हा ते रेडिओ ऊर्जा निर्माण करते. या ऊर्जेमुळे चार्जिंग कोणत्याही नुकसानाशिवाय होऊ शकते.

सिलेंडर

तुमच्या लॅपटॉपमध्ये बसवलेला हा सिलेंडर तुमचा मौल्यवान लॅपटॉप सुरक्षित ठेवतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा सिलेंडर दोन्ही बाजूंनी डिव्हाइसमधून जाणारी वारंवारता कमी करतो.

डिव्हाइस

या सिलेंडरशिवाय तुमचे डिव्हाइस खराब झाले असते. हे सिलेंडर रेडिओ फ्रिक्वेन्सीपासून डिव्हाइसचे संरक्षण करते.

