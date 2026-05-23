Expiry Date आणि Best Before मध्ये नेमका काय फरक? 'ही' माहिती दुर्लक्षित करू नका!

बाजारातून वस्तू खरेदी करताना पॅकेजिंगवरील तारखा तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बहुतेक लोक 'एक्स्पायरी डेट' आणि 'बेस्ट बिफोर डेट' यांना एकच समजतात.
पण ही एक गंभीर चूक आहे. एखादी वस्तू एका तारखेनंतर खराब होऊन विषारी होऊ शकते, परंतु दुसऱ्या तारखेनंतरही तुम्ही ती सुरक्षितपणे वापरू शकता.
मुदतची तारीख किंवा वापरण्याची अंतिम तारीख ही अशी तारीख आहे ज्यानंतर एखादे उत्पादन खाण्यासाठी सुरक्षित राहत नाही.
या तारखेनंतर जिवाणू, बुरशी किंवा रासायनिक बदलांमुळे अन्न आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. दूध, दही, चीज, मांस, मासे, अंडी आणि औषधांसाठी मुदतची तारीख विशेषतः महत्त्वाची असते.
या तारखेनंतर, या उत्पादनांमुळे अन्नातून विषबाधा होऊ शकते. 'बेस्ट बिफोर डेट'चा अर्थ असा आहे की त्या तारखेपर्यंत उत्पादनाचा दर्जा सर्वोत्तम असतो.
या तारखेनंतरही, बिस्किटे, चिप्स, सुका मेवा, मसाले, चहा, कॉफी इत्यादींसारखे बहुतेक कोरडे पदार्थ दीर्घकाळ सुरक्षित राहू शकतात.
चव थोडी कमी होऊ शकते किंवा पॅकेज फुगलेले दिसू शकते. परंतु ते विषारी होणार नाही. एक उदाहरण घेऊया, जर दुधाची मुदत 10 तारखेला संपत असेल, तर ते 11 तारखेला पिऊ नका.
त्याचप्रमाणे, जर बिस्किटाची 'उत्तम वापराची तारीख' 10 तारखेला असेल, तर तुम्ही ते 15 तारखेला खाऊ शकता, पण त्याची चव थोडी वेगळी लागेल.
ही मुदत समाप्ती तारखेसारखीच असते. वापरण्याची अंतिम तारीख सामान्यतः दुग्धजन्य पदार्थ, खाण्यासाठी तयार पदार्थ आणि बाळांच्या अन्नावर लिहिलेली असते.
या तारखेनंतर वापरू नका. एक्सपायरी डेट्स सूक्ष्मजैविक सुरक्षिततेवर आधारित असतात, तर 'बेस्ट बिफोर' डेट्स गुणवत्तेवर आधारित असतात.
कंपन्या एफएसएसएआयच्या नियमांनुसार या तारखा निश्चित करतात. उष्णता, आर्द्रता आणि साठवणुकीच्या परिस्थितीचाही या तारखांवर परिणाम होतो.
