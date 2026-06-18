छत्रपती शिवाजी महाराज मोहिमेवर असताना कोणते फळ खायचे?

Sandip Kapde

प्रस्तावना

मोहिमांवर असताना छत्रपती शिवाजी महाराज साधा, पौष्टिक आणि ऊर्जा देणारा आहार घेत असत. त्यामध्ये केळीला विशेष महत्त्व असल्याचे सांगितले जाते.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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केळी

मोहिमेदरम्यान शिवाजी महाराज सोबत केळी ठेवत असत, कारण हे फळ सहज वाहून नेता येत असे आणि लगेच ऊर्जा देणारे मानले जात होते. सैन्यातील मावळ्यांनाही याचा पुरवठा केला जात असे.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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ऊर्जा

केळीमध्ये नैसर्गिक साखर, पोटॅशियम आणि कार्बोहायड्रेट भरपूर असल्यामुळे दीर्घ प्रवास आणि लढाईदरम्यान सैनिकांना त्वरित ताकद मिळत असे.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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आहार

शिवाजी महाराजांचा आहार अत्यंत साधा आणि मिताहारी होता. ज्वारी, बाजरी, नाचणीची भाकरी, दूध, दही, लोणी, तूप, भाज्या, सुकामेवा आणि फळांचा त्यात समावेश होता.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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esakal

फळबागा

रायगडावर शिवाजी महाराजांनी विविध फळबागा विकसित केल्या होत्या. आंबा, अंजीर आणि केळी यांसारख्या फळांना विशेष महत्त्व दिले जात होते.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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esakal

मोहिमा

६ जून १६७४ रोजी झालेल्या राज्याभिषेकानंतर आर्थिक भरपाईसाठी शिवाजी महाराजांनी महत्त्वाच्या मोहिमा हाती घेतल्या. त्यातील पहिली मोठी मोहीम खानदेशातील मुघल ठाण्यांवर होती.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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खानदेश

खानदेश मोहिमेनंतर अनेक स्थानिक सरदार स्वराज्यात सहभागी झाले. पुढे हेच सरदार दक्षिण दिग्विजय मोहिमेतही शिवाजी महाराजांसोबत लढले.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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लागवड

दक्षिणेकडील भागातून केळीचे कंद उपलब्ध झाल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी सैनिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिल्याचे सांगितले जाते.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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esakal

मावळे

रावेर, जामनेर आणि शेंदूर्णी परिसरातील मावळ्यांनी केळीचे कंद आपल्या भागात आणून लागवड सुरू केल्याची परंपरागत माहिती सांगितली जाते.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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esakal

जळगाव

मराठा काळात जळगाव जिल्ह्यात केळीच्या लागवडीचा प्रसार होण्यामागे शिवाजी महाराजांच्या मोहिमांचा प्रभाव असल्याची सांगितले जाते.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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esakal

इतिहास

शिवाजी महाराजांच्या दैनंदिन आहाराची संपूर्ण अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही. त्यामुळे केळीसंबंधीचे अनेक उल्लेख बखरी, लोकपरंपरा आणि आधुनिक इतिहासकारांच्या चर्चांवर आधारित आहेत.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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esakal

निष्कर्ष

शिवाजी महाराजांचा आहार साधा, पौष्टिक आणि युद्धासाठी उपयुक्त होता. मोहिमांमध्ये केळीसारख्या ऊर्जा देणाऱ्या फळाला विशेष महत्त्व दिले जात असे.

What Fruit Did Shivaji Maharaj Eat on Campaigns

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esakal

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Shahaji Maharaj's Daily Routine

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