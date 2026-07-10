पावसाळ्यात कोणती फळं खावीत अन् कोणती टाळावीत?

Anushka Tapshalkar
रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आणि पचनाच्या तक्रारी टाळण्यासाठी व्हिटॅमिन C व फायबरने समृद्ध फळांचा आहारात समावेश करा.
Citrus and Fibrous Fruits
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जांभूळ पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास, रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास आणि जीवाणूजन्य संसर्गाचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकते.
Jamun
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नाशपाती अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे, डाळिंब रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, तर पपईतील 'पपेन' एन्झाइम पचन सुधारण्यास मदत करते.
Pair, Pomegranate & Papaya
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ही फळे व्हिटॅमिन C, A, K आणि फायबरचा चांगला स्रोत असून सूज कमी करण्यास व शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.
Lichi, Alubukhara & Cherry
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पावसाळ्यात कापलेल्या फळांवर जीवाणू वेगाने वाढू शकतात. त्यामुळे फळे घरीच ताजी कापून खाणे अधिक सुरक्षित आहे.
Cut Fruits
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फळे स्वच्छ पाण्याने धुवा. शक्य असल्यास पाणी आणि थोडा बेकिंग सोडा किंवा व्हिनेगरच्या मिश्रणात धुऊन पुन्हा स्वच्छ पाण्याने धुवा.
Wash Fruits Neatly
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अधिक पाण्याचे प्रमाण असलेली फळे दमट हवामानात लवकर खराब होऊ शकतात आणि दूषित होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे पावसाळ्यात त्यांचे सेवन मर्यादित ठेवणे योग्य ठरते.
Avoid Watermelon & Muskmelon
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What Happens If You Eat Soaked Pumpkin Seeds Every Day for a Month