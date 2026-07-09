महिनाभर रोज भिजवलेल्या भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात?

Anushka Tapshalkar

पोषणाचा खजिना

भिजवलेल्या भोपळ्याच्या बियांमध्ये मॅग्नेशियम, झिंक, लोह, प्रथिने आणि हेल्दी फॅट्स भरपूर प्रमाणात असतात. रोज 1 चमचा बिया शरीराला आवश्यक पोषक तत्त्वे देण्यास मदत करतात.

Soaked pumpkin seeds rich in protein, magnesium, zinc, fiber, and healthy nutrients

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चांगल्या झोपेसाठी फायदेशीर

या बियांमध्ये ट्रिप्टोफॅन नावाचे अमिनो ॲसिड असते, जे सेरोटोनिन आणि मेलाटोनिन तयार होण्यास मदत करते. त्यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास आणि मन शांत राहण्यास मदत होऊ शकते.

Soaked pumpkin seeds for better sleep and natural stress relief

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भिजवून खाल्ल्याने जास्त फायदा

रात्रभर बिया भिजवल्याने त्यातील फायटेट्सचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे झिंक आणि मॅग्नेशियमसारखी खनिजे शरीरात अधिक चांगल्या प्रकारे शोषली जाऊ शकतात.

Benefits of eating soaked pumpkin seeds instead of raw pumpkin seeds

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रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते

भोपळ्याच्या बियांमधील झिंक शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती टिकवून ठेवण्यास मदत करते. नियमित सेवन केल्याने शरीराची नैसर्गिक संरक्षणक्षमता वाढण्यास हातभार लागू शकतो.

Soaked pumpkin seeds help strengthen the immune system naturally

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हृदयाच्या आरोग्यासाठी उत्तम

या बियांमधील हेल्दी फॅट्स, मॅग्नेशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करतात. रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल संतुलित ठेवण्यासाठीही त्यांचा फायदा होऊ शकतो.

Soaked pumpkin seeds promote heart health and healthy cholesterol levels

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दिवसभर मिळते स्थिर ऊर्जा

भोपळ्याच्या बियांतील प्रथिने, हेल्दी फॅट्स आणि खनिजे शरीराला हळूहळू ऊर्जा देतात. त्यामुळे पटकन भूक लागत नाही आणि दिवसभर उत्साह टिकून राहण्यास मदत होते.

Daily soaked pumpkin seeds provide long-lasting energy and help reduce fatigue naturally

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कशी खावी?

1 चमचा भोपळ्याच्या बिया रात्रभर पाण्यात भिजवा. सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा नाश्त्यासोबत खा. नियमित सेवन केल्यास संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.

Important health tips before eating soaked pumpkin seeds every day

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टीप

भोपळ्याच्या बिया आरोग्यासाठी उपयुक्त असल्या तरी त्या कोणत्याही आजारावर उपचार नाहीत. संतुलित आहार आणि निरोगी जीवनशैलीसोबत त्यांचे सेवन करावे.

How to eat soaked pumpkin seeds daily for maximum health benefits

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सलग 30 दिवस उकडलेले चणे खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

High Protein

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