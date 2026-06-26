मृत्यूनंतर ७ सेकंद काय होतं? 99 टक्के लोकांना हे माहीत नाही...

Sandip Kapde
मृत्यूनंतर पहिल्या सात सेकंदांत हृदयाची धडधड थांबली तरी मेंदू लगेच निष्क्रिय होत नाही. काही काळ तो कार्यरत राहू शकतो.
What Really Happens During the First 7 Seconds After Death? Science Explains
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या काही सेकंदांत मेंदूमध्ये gamma waves मोठ्या प्रमाणात सक्रिय होतात. या लहरी स्वप्नं आणि आठवणींशी संबंधित मानल्या जातात.
What Really Happens During the First 7 Seconds After Death? Science Explains
esakal
काही वैज्ञानिकांच्या मते, मृत्यूच्या क्षणी मेंदू संपूर्ण आयुष्यातील आठवणी वेगाने पुन्हा अनुभवू शकतो. यालाच जीवनाचा फ्लॅशबॅक असे म्हटले जाते.
What Really Happens During the First 7 Seconds After Death? Science Explains
esakal
हृदय बंद पडल्यावरही काही सेकंद मेंदूतील न्यूरॉन्स एकमेकांशी सक्रियपणे संदेशांची देवाणघेवाण करत राहतात.
What Really Happens During the First 7 Seconds After Death? Science Explains
esakal
या काळात बालपण, प्रिय व्यक्ती, आनंदाचे क्षण आणि दुःखद अनुभव अशा अनेक आठवणी एकाच वेळी मनात जागृत होऊ शकतात.
What Really Happens During the First 7 Seconds After Death? Science Explains
esakal
काही संशोधनांनुसार, मृत्यूनंतरही मेंदू काही सेकंद ते काही मिनिटे कार्यरत राहू शकतो आणि महत्त्वाच्या आठवणी पुन्हा अनुभवू शकतो.
What Really Happens During the First 7 Seconds After Death? Science Explains
esakal
Gamma waves या स्मृती, स्वप्नं आणि ध्यानाशी संबंधित असल्याने काही संशोधक मृत्यूला एका संक्रमण प्रक्रियेच्या दृष्टीनेही पाहतात.
What Really Happens During the First 7 Seconds After Death? Science Explains
esakal
सात सेकंदांनंतर मेंदूला मिळणारा ऑक्सिजन कमी होत जातो. त्यामुळे न्यूरॉन्स हळूहळू निष्क्रिय होऊन नष्ट होण्यास सुरुवात होते.
What Really Happens During the First 7 Seconds After Death? Science Explains
esakal
या संशोधनांमुळे जीवन आणि मृत्यू यांच्यातील सीमा आपण समजतो तितकी स्पष्ट नसल्याचे वैज्ञानिकांचे मत आहे. (सोर्स -frontiersin)
What Really Happens During the First 7 Seconds After Death? Science Explains
esakal
Forgotten Cannon Unearthed?
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