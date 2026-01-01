हेअरकट बिघडला तर न्हाव्याविरोधात तक्रार कुठे करायची? जाणून घ्या याबाबतचा नेमका नियम...

Mansi Khambe

केस

पुरुष आणि महिला दोघेही त्यांच्या केसांशी खूप जोडलेले असतात. जर सलूनने तुमचे केस चुकीचे कापले तर काय होईल? ही समस्या प्रत्येक माणसाला उद्भवतेच.

केस चुकीचे कापले

अलिकडेच एका सलून मालकाने एका महिलेचे केस तिच्या सूचनांनुसार कापले नाहीत. चुकीच्या केस कापल्यामुळे तिला वेदना झाल्या.

राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग

यामुळे राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने सलूनला तिला भरपाईची मोठी रक्कम देण्याचे निर्देश दिले. सलून मालक केस उत्पादनाची मॉडेल होती. चुकीचे केस कापल्यामुळे तिला नोकरी गमवावी लागली.

सलून

परिणामी ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने सलूनला केस कापल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची आणि तणावाची भरपाई तक्रारदाराला देण्याचे आदेश दिले.

तक्रारदार

या प्रकरणात तक्रारदाराकडे पुरावा म्हणून गप्पा होत्या. ज्यामुळे मोठी भरपाई मिळाली. हैदराबादमधूनही असाच एक प्रकार समोर आला.

लक्झरी सलून

जिथे हैदराबाद जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोगाने एका लक्झरी सलूनला चुकीच्या पद्धतीने केस कापल्याबद्दल १.२५ लाख रुपयांपर्यंत पैसे देण्याचे आदेश दिले.

खटला

केसांच्या उपचारांदरम्यान निष्काळजीपणामुळे महिलांना केसांचे नुकसान झाले आहे. परंतु खटला दाखल केल्यानंतर आणि ठोस पुरावे दिल्यानंतर त्यांना सहजपणे भरपाई मिळाली.

भावनिक आघात

यावरून स्पष्ट होते की, जर एखाद्या पुरूष किंवा महिलेकडे पुरावे असतील तर त्यांना चुकीचे केस कापल्यामुळे झालेल्या ताणतणावाची आणि भावनिक आघाताची भरपाई मिळेल.

निष्काळजीपणा

न्यायालयाच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये सलूनच्या निष्काळजीपणामुळे मोठा ताण येऊ शकतो आणि कधीकधी नोकरीही जाऊ शकते. जसे एका प्रकरणात दिसून आले होते.

न्यायालय

जर तुम्ही ज्या सलूनला भेट देता ते तुमच्या सूचनांनुसार तुमचे केस कापत नसेल, तर तुम्ही सहजपणे न्यायालयात खटला दाखल करू शकता.

